Google Gemini è in ritardo: il lancio della nuova AI slitta al 2024?

Presentata in pompa magna in occasione del Google I/O 2023, l’avanzata intelligenza artificiale Gemini potrebbe non essere disponibile fino al prossimo anno. Secondo un nuovo report, infatti, la compagnia guidata da Sundar Pichai avrebbe voluto lanciare la nuova AI la prossima settimana, ma la conoscenza delle lingue di Gemini sembrerebbe non essere ancora pronta per il grande pubblico.

L’avanzata AI di Gemini si fa attendere: Google posticipa il lancio al 2024

Crediti: Google

Secondo le informazioni condivise dal portale The Information, la grande presentazione di Gemini sarebbe dovuta avvenire nella settimana che va dal 11 al 17 dicembre 2023 con un serie di eventi che avrebbero dovuto coinvolgere anche politici e legislatori. Tuttavia, la nuova intelligenza artificiale potrebbe non vedere la luce del giorno prima del prossimo anno.

Il CEO Sundar Pichai, infatti, avrebbe deciso di rimandare al 2024 la presentazione di Google Gemini a causa di alcuni problemi relativi all’affidabilità delle risposte quando le domande non vengono poste in lingua inglese. I rumor suggeriscono che la nuova AI di Mountain View abbia raggiunto e superato il potenziale espresso da GPT-4 di OpenAI, ma bisognerà ancora attendere prima di vederla in azione.

Bisognerà quindi aspettare quanto meno la prossima settimana per scoprire se Google sia riuscita a risolvere i problemi in tempo, oppure se sarà possibile interagire con Gemini soltanto il prossimo anno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le