OnePlus Open in un test di resistenza estremo: sarà sopravvissuto?

Il mese di ottobre ha visto il debutto del primo smartphone pieghevole targato OnePlus, un dispositivo elegantissimo e completo, pronto a sfidare i big del settore. Ora OnePlus Open mostra di che pasta è fatto nei test di resistenza del canale JerryRigEverything: come si sarà comportato il top di gamma pieghevole? Una piccola anticipazione: stupisce e non poco!

OnePlus Open nelle mani di JerryRigEverything: ecco com’è andato il test di resistenza estremo

Crediti: JerryRigEverything (YT)

Il top di gamma pieghevole OnePlus Open è stato lanciato di recente (anche in Italia) segnando un passo avanti importante nella storia della compagnia di Pete Lau. Bello e potente, con una fotocamera in collaborazione con Hasselblad e un formato ormai ampiamente collaudato dai rivali (quello degli smartphone/tablet). Ma si tratta di un telefono resistente? JerryRigEverything prova a rispondere a questa domanda con uno dei suoi soliti test di resistenza estremi, che ha messa a dura prova il dispositivo targato OnePlus.

Le prove, come di consueto per il celebre canale YT, cominciato con lo scratch test, ossia la resistenza ai graffi. In questo caso il terminale si comporta come qualsiasi dispositivo pieghevole: il vetro esterno regge fino al livello 6 della scala di durezza (Mohs) e comincia a perdere colpi più seriamente al livello 7. Il pannello interno è coperto da una protezione sommaria (tipica di questi dispositivi) e inizia a graffiarsi già verso il livello 2 (con solchi più profondi al livello 3). Si continua con la resistenza alle alte temperature: occorrono circa 25 secondi a contatto con una fiamma prima che i pixel inizino a bruciare. Il risultato è in linea con altri schermi OLED mentre la copertura dello schermo interno regge a malapena per 5 secondi.

Crediti: JerryRigEverything (YT)

Il telefono è stato messo a contatto con sabbia e polvere ma il tutto continua a funzionare senza problemi e non sembrano essere penetrati dei residui all’interno della cerniera. Infine il test più temuto, ossia quello di piegatura: OnePlus Open è stato piegato senza la minima pietà, uno scenario ben lontano da quella che può essere la quotidianità di un telefono. Ebbene il flagship ha retto senza vacillare (non si è spezzato né incrinato); al termine della prova il dispositivo pieghevole continua a funzionare, guadagnando il plauso di Zack di JerryRigEverything. Trovate il video completo direttamente in fonte.

