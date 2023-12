ASUS ZenFone 10 si aggiorna ad Android 14

Aggiornamento 28/12: parte il rilascio stabile, ve ne parlo a fine articolo.

Dopo che Google ha ufficialmente rilasciato l’aggiornamento ad Android 14, i vari produttori si stanno muovendo per farlo proprio, come nel caso di ASUS con il suo ZenFone 10. Dopo essersi messa alle spalle i rumor sullo stop della serie ZenFone, la compagnia taiwanese ha ufficialmente dato via all’iniziativa Preview Program che permetterà ai primi utenti di saggiarla in anteprima.

L’aggiornamento Android 14 sta arrivando su ASUS ZenFone 10, come provarlo

Crediti: ASUS

ASUS conferma di star ultimando i lavori di sviluppo software per portare Android 14 su ZenFone 10: nell’attesa che ciò avvenga, coloro che non vogliono attendere possono partecipare al programma di anteprima dell’aggiornamento. In questo modo, possono soddisfare la loro curiosità nel provare le novità di ASUS e Android, e allo stesso tempo permettere ad ASUS di completare i test su più ampia scala. Questo ovviamente significa provare un firmware che potrebbe essere soggetto a bug di varia natura, pertanto proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come entrare in Android 14 Preview Program

Se avete un ASUS ZenFone 10, andate in Impostazioni>Sistema>Aggiornamento del sistema e clicca in alto a destra sull’icona dell’ingranaggio. A questo punto, clicca su “Iscriviti al programma di anteprima Android“, accetta l’informativa ASUS, registra il tuo account e compila la domanda per entrare a far parte del reclutamento per il beta testing di Android 14.

Roll-out Beta | Aggiornamento 23/10

Dopo aver dato via al programma Preview, l’aggiornamento arriva su ASUS ZenFone 10 sotto forma di Android 14 Beta, pertanto ancora limitato ai soli partecipanti del programma di testing. Come segnalato dai primi che stanno testando l’ultima release, le novità aggiunte non sono molte in virtù della UI in stile Android stock di ASUS, e non mancano le ultime patch di sicurezza di ottobre, nell’attesa che venga rilasciato in pianta stabile.

Roll-out stabile | Aggiornamento 28/12

A distanza di qualche mese, l’aggiornamento Android 14 per ASUS ZenFone 10 inizia a essere rilasciato in versione stabile, destinata a tutti (a patto di aver aggiornato al firmware 33.0220.0220.101) e non solamente ai beta tester. La build in fase di roll-out è la 34.1004.0204.65 e ha un peso di circa 1,5 GB: trattandosi di un rilascio incrementale, come ogni major update, potrebbe volerci tempo prima che arrivi a tutti. Per verificarne la disponibilità, andate nel menu Impostazioni>Sistema>Aggiornamenti di sistema. Ecco il changelog:

Supporta la personalizzazione del colore e della luminosità del widget orologio nella schermata di blocco.

Supporta la nuova autorizzazione “Foto e video” e il selettore di foto di sistema per controllare ulteriormente le app per accedere alle informazioni pertinenti.

Modificato il metodo di visualizzazione dell’utilizzo della batteria per visualizzare l’utilizzo dell’app in segmenti.

Problemi di eco delle chiamate in vivavoce migliorati

Ottimizzazione della disconnessione occasionale delle cuffie Bluetooth e dei problemi di rumore

Risolto il problema con il menu di accensione personalizzato ASUS privo di opzioni di riavvio e spegnimento

