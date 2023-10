La base di ricarica MagSafe UGREEN è perfetta per iPhone e AirPods, a soli 34€

Hai aggiornato il tuo iPhone ad iOS 17 ma non puoi ancora goderti al meglio la modalità StandBy? Questa particolare interfaccia trasforma il telefono in un simpatico orologio da scrivania o in una pratica cornice digitale, ma per sfruttarla al meglio è bene avere una basetta magnetica. Se sei in cerca di un accessorio economico e di qualità, allora la base di ricarica MagSafe UGREEN fa di certo al caso tuo: è presente anche un alloggiamento per le AirPods, in modo da caricare due dispositivi con un unico prodotto!

Con la base di ricarica magnetica UGREEN, ti godi al meglio la modalità StandBy di iOS 17

Crediti: UGREEN

Minimale e stilosa, la base di ricarica compatibile MagSafe di UGREEN è l'accessorio adatto per cambiare volto alla tua scrivania o al comodino. Grazie all'alloggiamento presente sulla base è possibile posizionare e ricaricare le AirPods mentre la piastra per la ricarica wireless alimenta l'iPhone (ovviamente tenendolo saldo con la presenza di magneti). Non manca una pratica luce LED per visualizzare lo stato del dispositivo; inoltre il braccetto è in grado di ruotare di 360° e può essere inclinano fino a 90°.

Crediti: UGREEN

La base di ricarica MagSafe di UGREEN è disponibile in offerta con codice sconto su GShopper: utilizzando il coupon dedicato il prezzo scende a soli 34€, con spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

