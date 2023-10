Meizu 21 e 21 Pro certificati: arriveranno anche in versione Global?

Dopo il lancio dei suoi ultimi top di gamma Meizu è tornata in una fase di silenzio per quanto riguarda il mercato degli smartphone. L'unica notizia cerca arriva da un dirigente di Polestar, che ha rivelato che il primo smartphone del marchio automobilistico sarà prodotto proprio dalla casa cinese. Dopo l'acquisizione da parte di Geely, il brand è sempre più coinvolto nel settore auto (tanto da aver lanciato perfino una versione ad hoc della Flyme). Comunque stavolta torniamo a parlare di telefoni, precisamente dei futuri Meizu 21 e 21 Pro: i due flagship sono stati certificati e potrebbe essere prevista anche una versione Global.

Meizu 21 e 21 Pro sono stati certificati e spuntano delle varianti “anomale”: si tratta delle versioni Global?

Crediti: Meizu

Prima di procedere oltre è bene specificare che si tratta solo di un'ipotesi e al momento non ci sono certezze. I nuovi top di gamma di Meizu sono stati avvistati nel database dell'ente IMEI GSMA con vari numeri di modello, ben 5 in totale. La versione standard di Meizu 21 è siglata M461Q, ma sono presenti anche le varianti M461H e M461S. Abbiamo poi Meizu 21 Pro, con la sgila M481Q ed accompagnato anche dalla variante M481S.

Meizu 21 (Certificazione) – Crediti: GSMChina

I due modelli principali (la cui sigla si conclude con la lettera Q) sono sicuramente destinati al mercato cinese, ma ci sono parecchi dubbi in merito alle altre varianti. Al momento non vi sono dettagli sulla loro identità e si ipotizza che possano essere delle versioni Global, magari destinate solo a determinati paesi. Ricordiamo che Meizu manca dal mercato internazionale da parecchio tempo; gli stessi Meizu 20 e 20 Pro, i flagship della rinascita, sono stati lanciati solo in patria.

Per quanto riguarda le novità della serie Meizu 21 – il cui lancio è atteso nel primo trimestre del 2024 – ovviamente non dovrebbe mancare lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Il resto delle caratteristiche comprenderebbe uno schermo flat con bordi ottimizzati, un punch hole e pare che ci saranno delle luci RGB in stile gaming phone.

