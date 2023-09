Xiaomi Pad 5: dubbi sull’arrivo di Android 14

Lanciata in Italia nel 2021, la quinta generazione di tablet del brand ha segnato una vera e propria rinascita per questo settore. Visto il successo della soluzione targata Xiaomi, i tablet si sono moltiplicati e allo stato attuale i modelli Android possono rappresentare una valida alternativa allo strapotere di iPad. Nonostante questo impatto sembra che gli update per Xiaomi Pad 5 stiano per arrivare al capolinea: secondo le ultime indiscrezioni pare che non riceverà l'aggiornamento ad Android 14.

Xiaomi Pad 5, sì alla MIUI 15 ma senza Android 14: le ultime indiscrezioni non vi piaceranno affatto

Crediti: Xiaomi

Presentato con a bordo Android 11, Xiaomi Pad 5 è attualmente fermo ad Android 13, tramite l'interfaccia proprietaria del brand MIUI 14. Il dispositivo ha ricevuto quindi due major update di Android e a quanto pare gli utenti dovranno farseli bastare. Secondo le ultime novità – trapelate grazie all'analisi del software della casa cinese – Xiaomi Pad 5 riceverà l'aggiornamento alla MIUI 15 ma senza Android 14. Anche passando all'ultima incarnazione dell'interfaccia dell'azienda la versione di Android sarà ferma all'attuale generazione.

Crediti: Xiaomiui

Secondo quando trapelato tutti i modelli della gamma (quindi anche le versioni Pro con WiFi e connettività mobile) subiranno questa sorte. Da un lato è bene specificare che Xiaomi non ha fatto promesse sul numero di update del tablet. Dall'altro la questione della politica degli aggiornamenti nel mondo Android è molto sentita: il top è rappresentato da Samsung con tutti gli altri brand che provano ad adeguarsi. E ovviamente il testa troviamo Apple che offre un supporto decisamente prolungato per i suoi prodotti.

Crediti: Xiaomiui

Per fortuna le cose stanno iniziando a muoversi nella giusta direzione: ad esempio, i recenti Xiaomi 13T e 13T Pro riceveranno 4 anni di aggiornamenti Android (major update) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Questa nuova politica riguarda solo i modelli della gamma 13T ma almeno chi acquista uno di questi flagship non rischia di ritrovarsi tra le mani un modello obsoleto dopo una manciata di anni (in termini di update). Per quanto riguarda la MIUI 15 al momento non la nuova UI non è stata ancora annunciata: se volete scoprire i modelli Xiaomi e Redmi che dovrebbero ricevere l'update date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

