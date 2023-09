Con Xiaomi IMILAB C21 la tua casa è al sicuro, spendendo meno di 30€

Il brand IMILAB, brand partner di Xiaomi, offre un vasto assortimenti di telecamere di sicurezza adatte a tutte le esigenze (e dal prezzo accessibile) come il modello C21: discreta e minimale, dotata di buone caratteristiche ma – soprattutto – di un coupon che vi permette di risparmiare!

Xiaomi IMILAB C21 è l'IP Camera per la sicurezza della tua casa, ora ad un prezzo super

Crediti: IMILAB

La telecamera di sicurezza Xiaomi IMILAB C21 è una soluzione da interno, utile sia come IP Camera che come un pratico Baby Monitor. Il dispositivo, infatti, è dotato di audio bidirezionale, visuale Pan/Tilt (quindi a 360°) e visione notturna. Inoltre non manca la possibilità di beneficare di immagini cristalline grazie alla risoluzione 2.5K. La sensoristica permette di avere la massima sicurezza in casa: parliamo del rilevamento del movimenti e del suono, in combinazione con il rilevamento delle figure umane (con tracking). Non manca la possibilità di archiviazione su scheda, così come il supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant.

Crediti: IMILAB

L'IP Camera Xiaomi IMILAB C21 scende a soli 29,8€ su GShopper, con spedizione gratis: basta utilizzare il coupon che trovate nel box in basso per ottenere il prezzo indicato. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

