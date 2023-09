Non vi piacciono i videomessaggi? WhatsApp vi permetterà di disattivarli

Nelle scorse settimane WhatsApp ha lanciato una nuova funzione che permette di inviare dei videomessaggi ai propri amici, proprio come se stessimo inviando un semplice messaggio vocale. Questa nuova funzionalità non deve essere stata accolta con molto entusiasmo, tanto che gli sviluppatori di Meta hanno da subito messo a punto la possibilità di disattivare i video brevi della impostazioni con un futuro aggiornamento.

Presto sarà possibile disattivare i videomessagi di WhatsApp dalle impostazioni

Crediti: WaBetaInfo

Nel mese di agosto WhatsApp ha portato ufficialmente anche in Italia i videomessaggi brevi, ma questo nuovo metodo di comunicazione non sembra aver incontrato il favore del grande pubblico per ora. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di introdurre una nuova opzione nelle impostazioni che permette di disattivare l'utilizzo dei videomessaggi instantanei.

Con un futuro aggiornamento, tramite le impostazioni della nota app di messaggistica istantanea sarà possibile disattivare la funzionalità di invio dei videomessaggi, che prevede il tap sull'icona dei messaggi vocali per passare alla modalità video. In questo modo potremo tornare ad inviare solamente le note con la nostra voce, ma i nostri amici potranno continuare ad inviarci videomessaggi nel caso in cui lo desiderassero.

Non sembra infatti prevista l'opzione per bloccare la ricezione di questo tipo di messaggi, per il momento. Bisognerà attendere ancora qualche mese per capire le intenzioni di WhatsApp per questa funzione: rimarrà in gioco oppure verrà eliminata definitivamente? Lo scopriremo soltanto “chattando“.

