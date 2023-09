Xiaomi 14 Pro mostrato da un produttore di cover: svelato il design?

A distanza di poche ore dal lancio della serie Xiaomi 13T si torna a parlare dei futuri top di gamma della casa di Lei Jun, questa volta con nuovi render leak. Xiaomi 14 Pro è stato mostrato da un produttore di cover con delle immagini che anticipano parte del retro e il layout della fotocamera: ecco come dovrebbe essere il prossimo flagship della compagnia.

Xiaomi 14 Pro nei render ufficiosi pubblicati da un produttore di cover: ecco come potrebbe essere il nuovo top

Crediti: TechGoing

Ovviamente è bene precisare che questa non è la prima volta che si parla del design di Xiaomi 14 Pro: il dispositivo è apparso già in alcuni render con un look simile a quello delle immagini pubblicate in queste ore. Il top di gamma sembra riprendere lo stile della serie 13, con un modulo fotografico quadrato con bordi arrotondati. Frontalmente trova spazio un display con un punch hole ridotto; il pannello sembra caratterizzato da bordi Quad Curve (poco visibili dato che si tratta di immagini dedicate alla cover protettiva del telefono).

Crediti: TechGoing

I render lasciano intravedere la porta di ricarica, il sensore IR, lo speaker e i vari pulsanti (accensione e volume). Il flash LED non è visibile, segno che si tratta di un'immagine non ancora definitiva; all'interno del modulo fotografico sono presenti quattro sensori non meglio specificati.

Per ora dobbiamo accontentarci di questi render sperando che arrivino presto delle immagini più dettagliate. Per quanto riguarda le specifiche di Xiaomi 14 Pro si è parlato tanto del nuovo flagship. Ovviamente è impossibile non aspettarsi lo Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato da RAM fino a 24 GB e storage UFS 4.0 fino a 1 TB. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.860 mAh con ricarica rapida da 120W. Per la fotocamera dovremmo avere un trittico di sensori da 50 + 50 + 50 MP con IMX989, OIS, ultra-wide e un teleobiettivo (forse a periscopio). Lato software non mancherà la MIUI 15, su base Android 14.

