Apple rilascia iOS 17.0.2 per tutti: risolto un importante bug

Dopo un primo aggiornamento minore rilasciato la scorsa settimana, Apple torna a pubblicare una nuova patch per il nuovo sistema operativo mobile di iPhone che porta così la versione ad iOS 17.0.2. Questo aggiornamento non è del tutto inedito, ma era già arrivato qualche giorno fa su tutti gli iPhone 15 per risolvere un importante bug con il trasferimento dei dati.

Dopo l'esclusiva su iPhone 15, iOS 17.0.2 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone

Con il rilascio della versione finale di iOS 17 ad Apple, purtroppo, è sfuggito un bug che impedisce il corretto trasferimento dei dati da un dispositivo all'altro. Per mitigare il problema sui nuovissimi iPhone 15, la compagnia di Cupertino aveva pubblicato in esclusiva per questi smartphone la versione 17.0.2 di iOS. Oggi, questa versione, è disponibile finalmente su tutti gli iPhone compatibili con il nuovo sistema operativo.

Il nuovo aggiornamento pesa poco meno di 400 MB e si occupa unicamente di risolvere il problema sopracitato. Per proseguire con l'installazione, qualora non vi dovesse essere notificata la disponibilità dell'aggiornamento, è possibile forzare la ricerca recandosi nell'app Impostazioni alla voce “Generali > Aggiornamento software“.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti per vedere finalmente introdotte le funzioni di iOS 17 che sono state annunciate ma non ancora pubblicate.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le