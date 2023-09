Roborock Q8 Max Series e Dyad Pro Combo in arrivo: prenota ora e ricevi un regalo Tronsmart!

Lo store Geekmall dà il benvenuto alle ultime novità targate Roborock dedicate alle pulizie intelligenti. Dopo la presentazione durante la fiera di Berlino, la Roborock Q8 Max Series e Dyad Pro Combo arrivano in Italia, subito in offerta lancio con un regalo: ecco tutti i dettagli della promozione di settembre per che ultime novità del brand!

Roborock Q8 Max, Q8 Max+ e Dyad Pro Combo: le nuove soluzioni per la pulizia debuttano su Geekmall

Crediti: Roborock

L'evento di lancio dedicato ai nuovi Roborock Q8 Max, Q8 Max+ e Dyad Pro Combo partirà dal 14 settembre (fino al 20 del mese), tuttavia la promozione con regalo è disponibile dall'11 fino al 13 settembre (solo per i primi 100 ordini). Acquistando uno dei prodotti per le pulizie smart si riceverà in regalo un paio di cuffie Tronsmart Sparkle: si tratta di un soluzione over-ear con tanto di microfono, perfette per il gaming (e non solo).

Per quanto riguarda le ultime novità di Roborock, stavolta la compagnia asiatica ha sfornato tre prodotti d'eccezione. Si parte con la serie Roborock Q8 Max, composta da due modelli: i nuovi robot aspirapolvere puntano a rivoluzionare le pulizie di casa con una potenza impressionante (5.500 PA) e la navigazione intelligente LiDAR PreciSense con un sistema avanzato per il rilevamento degli ostacoli (con tecnologia reattiva).

Crediti: Roborock

La spazzola DuoRoller permette di evitare grovigli di capelli e peli e di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Ovviamente non manca la funzione di lavapavimenti grazie al mop integrato, così come la possibilità di gestire il robottino tramite app. Il modello base presenta solo il dispositivo, mentre la versione Q8 Max+ arriva con una stazione per la ricarica e lo svuotamento automatico (grazie al contenitore interno da 2.5 litri).

Crediti: Roborock

L'altra grande novità è Roborock Dyad Pro Combo, versione rinnovata della celebre lavapavimenti. Stavolta il dispositivo offre 5 funzioni in un unico prodotto, grazie agli accessori in confezione. È sia un aspirapolvere che un aspiraliquidi e lavapavimenti, perfetto per una pulizia a tutto tondo delle superfici. Grazie alla mini spazzola motorizzata rimuove efficacemente polvere e peli da letti, divani e mobili in tessuto mentre la testina di pulizia 2 in 1 è l'ideale per spolverare le fessure e le superfici particolari (ad esempio la tastiera del pc). Il dispositivo offre una potenza di aspirazione da 17.000 PA ed un sensore intelligente DirTect; quest'ultimo rileva il livello di sporco del pavimento e regola automaticamente la potenza di pulizia e il flusso dell'acqua (in modo da risparmiare energia quando necessario).

Crediti: Roborock

La lavapavimenti presenta anche una base di ricarica e auto-pulizia: il sistema RevoBrush pulisce i rulli con mop mentre l'aria calda a 50°C permette di ottenere un'asciugatura completa. Infine segnaliamo che si tratta di un prodotto smart, con vari parametri e funzioni che possono essere gestiti comodamente tramite l'app.

Per quanto riguarda il prezzo, Roborock Q8 Max debutta a 499€ mentre la versione Max+ a 699€; il modello Dyad Pro Combo (5 in 1) è acquistabile a 549€! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le