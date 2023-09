Gli Apple Store si preparano per l’evento: ci saranno prodotti disponibili subito?

Mancano ormai poche ore all'evento Apple che porterà alla presentazione dei nuovi iPhone 15, ma gli smartphone potrebbero non essere gli unici protagonisti della kermesse. Le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, infatti, suggeriscono che gli Apple Store di tutto il mondo si stiano preparando per l'evento, con prodotti che potrebbero essere immediatamente immessi sul mercato.

AirPods Pro con USB-C subito in Apple Store? Le ultime indiscrezioni

Crediti: Apple

Sembrerebbe da escludere un possibile avvio immediato delle vendite per i nuovi iPhone 15 quindi, come suggerito anche da Mark Gurman, Apple potrebbe essere in procinto di presentare nuovi dispositivi con disponibilità immediata degli Store ufficiali di tutto il mondo. I negozi, infatti, si stanno preparando ad un reset del merchandise, con tanto di riunione dei manager dopo l'evento.

L'indiziato numero uno potrebbe essere il nuovo modello di AirPods Pro con USB-C, che potrebbe essere disponibile immediatamente dopo l'evento (se non al massimo il giorno dopo). Per iPhone 15 ed Apple Watch Serie 9 è attesa la classica trafila con apertura dei pre-ordine per il venerdì dopo l'evento e vendita ufficiale a partire dalla settimana seguente.

