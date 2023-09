Huawei Mate 60 e 60 Pro Global esistono: un leak riaccende la speranza

Chi si aspettava un lancio su scala internazionale della serie Huawei Mate 60 è rimasto a bocca asciutta dopo che la compagnia ha annunciato che non avverrà. Per la prima volta praticamente da quando esiste la serie Mate, Huawei ha preferito lasciare che i suoi top di gamma rimangano un'esclusiva del mercato cinese, per lo scontento degli utenti occidentali. Ma se vi dicessi che in realtà c'è una prova dell'esistenza delle varianti Global di questi smartphone?

Appare la certificazione di una variante Globale della serie Huawei Mate 60

Sbirciando nel database dell'ente certificativo Bluetooth SIG, infatti, sono state scovate le seguenti sigle:

Huawei Mate 60 – BRA-AL00

Huawei Mate 60 – BRA-LX9

Huawei Mate 60 Pro – ALN-AL00

Huawei Mate 60 Pro – ALN-LX9

Huawei Mate 60 Pro – ALN-AL10

Huawei Mate 60 Pro – ALN-AL80

Come già accaduto in passato, i modelli di smartphone Huawei commercializzati in Europa sono solitamente contrassegnati dalla sigla “LX“, mentre quella “AL” è riservata alla Cina. Insomma, secondo queste certificazioni Huawei Mate 60 e 60 Pro Global esistono, anche se un indizio non fa una prova, e le intenzioni della società sono tutte da capire. Le voci di corridoio dicono che è pronto un rilancio sul mercato Global, il ché alimenterebbe l'ipotesi di Mate 60 in Europa, ma allo stesso tempo questo rilancio potrebbe avvenire più in là nel tempo, magari direttamente con la serie P70.

Huawei potrebbe aver certificato gli smartphone perché “non si sa mai”, in modo da trovarsi pronta qualora i piani cambiassero. Certo è che la smentita di Huawei Mate 60 Global è arrivata tramite il blog di Android Authority e non c'è nessun annuncio ufficiale sui social, il ché potrebbe anche suggerirci che Huawei abbia agito in tal modo per lasciarsi la possibilità di cambiare idea senza rimangiarsi nessun annuncio ufficiale. Tuttavia, dubbi e polemiche attorno alla serie Mate 60 potrebbero complicarne un'eventuale disponibilità fuori dalla Cina.

