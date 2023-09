iPhone, Samsung e Xiaomi ricondizionati fino a 100€ in meno con il nuovo Coupon eBay!

Voglia di cambiare smartphone? Perché puntare ad un prodotto nuovo, spendendo tanto, quando è possibile risparmiare con l'usato di eBay? E non si tratta di semplice usato, ma di smartphone ricondizionati: con il nuovo Coupon eBay risparmi fino a 100€ sul tuo prossimo telefono e inoltre aiuti l'ambiente puntando su un dispositivo rigenerato!

Nuovo Coupon eBay per smartphone ricondizionati: EXTRA sconto 10% sui telefoni già scontati

Tra i modelli presenti trovano spazio principalmente gli iPhone, in varie incarnazioni, seguiti a ruota dai modelli Samsung. Questi sono disponibili in quantità più massicce ma non mancano telefoni OPPO, Xiaomi, Huawei, Motorola, OnePlus, Realme. Inoltre è probabile che vengano aggiunti anche altri dispositivi man mano che si terminano quelli presenti. Il nuovo Coupon eBay è dedicato esclusivamente agli smartphone ricondizionati e permette di ottenere uno sconto del 10% a fronte di una spesa minima di 15€, con un risparmio massimo di 100€. Inoltre sono previsti 2 utilizzi per utente, quindi sfruttando al massimo il codice è possibile ottenere uno sconto massimo di 200€!

Per ottenere lo sconto basta inserire nel carrello uno o più prodotti inclusi nella promozione (li trovate in questa pagina) ed utilizzare il codice SMARTPHONEREFURB prima di procedere con il pagamento. Segnaliamo che l'iniziativa è valida fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2023. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

