iPhone ha paura delle montagne russe: dozzine di falsi allarmi ad una fiera

Per quanto possa essere estremamente utile, spesso la funzione di Crash Detection degli iPhone può essere ingannata da quelle che sono normali attività quotidiane. Sono infatti tanti i casi che hanno visto protagonista in negativo questa funzione, l'ultimo dei quali è avvenuto in occasione di una fiera dello stato nel Massachusetts.

iPhone crede che le montagne russe siano incidenti automobilistici

Crediti: Apple

Qualche mese fa abbiamo visto come ad Apple Watch non piaccia particolarmente l'attività sciistica, mentre oggi veniamo a conoscenza del fatto che iPhone potrebbe avere davvero una grande paura delle montagne russe. In occasione della fiera Fairgoers at The Big E, tenutasi a West Springfield in Massachusetts, il dipartimento di polizia locale ha ricevuto dozzine segnalazioni di SOS arrivate dagli smartphone di Apple nel corso della settimana.

Il sergente Joseph LaFrance ha fatto notare come le chiamate incriminate al 911 fossero abbandonate dopo pochi secondi e ha chiesto agli utenti di rimanere sempre in linea nel caso in cui ci fosse una reale emergenza che richieda l'intervento dei soccorsi. Purtroppo, la velocità a cui si muovono le montagne russe potrebbe effettivamente aver causato dei falsi allarmi con gli iPhone di nuova generazione: non è infatti la prima volta che gli iPhone 14 soffrono di problemi simili sulle giostre.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le