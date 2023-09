La scatola di iPhone 15 nasconde un sistema anti-truffa

Spesso i prodotti Apple soffrono di problemi di contraffazione: in tutto il mondo, specialmente in Asia, i malviventi capitalizzano sull'alto hype di dispositivi come l'ultima serie iPhone 15 per approfittarsene. Il risultato è che i più incauti finiscono per incappare in melafonini spacciati per reali ma che poi si rivelano essere invece una loro versione camuffata, a volte in modi raffazzonati, altre in maniera difficilmente distinguibile dalla realtà.

Apple integra un nuovo meccanismo anti-truffa contro le copie fake della serie iPhone 15

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

Per ovviare a questa annosa problematica, Apple ha inserito nella scatola di vendita dei vari iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max un inedito sistema anti-truffa. Come mostra questo video che sta girando sui social, sul box sono state stampati elementi visibili solo sotto luce UV, come la scritta “iPhone” in alto a destra e dei piccoli codici QR nella parte superiore e inferiore.

In questo modo, Apple vuole cercare di garantire all'acquirente che la scatola che sta comprando contenga un'unità autentica di iPhone. Ovviamente ciò vale solamente se ci si trova dinnanzi a una scatola sigillata: in caso contrario, un malfattore potrebbe prendere una scatola originale, inserirci dentro un iPhone contraffatto e spacciarlo per vero.

Chiaramente l'azienda di Cupertino si è ben vista dal parlarne pubblicamente, dato che avrebbe subito fatto capire ai truffatori come agire per aggirare questa trovata. Non sorprenderebbe comunque che da qui a qualche mese non settimana i truffatori più capaci riescano a replicare questo metodo di autenticazione: il consiglio è sempre quello di controllare il numero seriale dello smartphone sul sito ufficiale prima di effettuare l'acquisto.

