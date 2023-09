Google Pixel Fold: riparazioni fai-da-te anche per lo schermo pieghevole

Aggiornamento 21/09: a partire da oggi è possibile acquistare anche un kit per la sostituzione autonoma dello schermo pieghevole di Google Pixel Fold, il prezzo tuttavia sembra essere esorbitante. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Nonostante si speri sempre di non averne bisogno, i pezzi di ricambio per il nuovo Google Pixel Fold potranno essere acquistate liberamente tramite il popolare sito di riparazioni fai-da-te iFixit, grazie alla nuova partnership stretta tra le due compagnie statunitensi. Il primo smartphone pieghevole di Google, quindi, potrà essere riparato direttamente dall'utente, nel caso in cui la garanzia sia terminata.

Google e iFixit insieme per offrire le riparazioni fai-da-te per il nuovo Pixel Fold

Nei giorni scorsi abbiamo visto come Google Pixel Fold sia soggetto alla rottura, in un primo caso che potrebbe far suonare il campanello d'allarme per eventuali difetti di progettazione. Tuttavia, riparare questo smartphone sarà davvero un gioco da ragazzi grazie alla partnership stretta da Big G e gli esperti del fai-da-te iFixit. Il noto portale, infatti, venderà pezzi di ricambi e strumenti ufficiali, accompagnati dalla guide alla riparazione del foldable di Google.

Tramite iFixit sarà possibile acquistare pezzi di ricambio originali come batterie, schermi, adesivi e componenti per la ricarica, con la possibilità di completare la spesa affiancando anche gli strumenti necessari alla riparazione. Le guide degli esperti di iFixit sono diventate estremamente popolari per la loro chiarezza, non c'è dubbio quindi sul fatto che riparare un Google Pixel Fold potrebbe essere un compito estremamente semplice.

A partire dal 21 settembre 2023, invece, è possibile acquistare anche un kit di sostituzione per lo schermo interno pieghevole. Il portale iFixit propone un kit da 909.99$ che include il display pieghevole di Google Pixel Fold, affiancato da tutti gli strumenti necessari per la riparazione e la sostituzione del componente.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad una grande apertura del mondo tech nei confronti delle riparazioni fai-da-te: l'ultima in ordine cronologico è Samsung, che anche in Italia ha lanciato il programma di Self Repair per i propri dispositivi.

