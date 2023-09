Doogee V31GT, T10 Pro, T10 Plus e U10: ecco la lineup completa di settembre

La compagnia cinese Doogee non va mai in vacanza e dopo aver lanciato una nuova gamma di rugged ad agosto, ecco fare capolino le novità per il mese di settembre. Il rugged phone Doogee V31GT, i tablet T10 Plus, T10 Pro e U10, quest'ultimo pensato per i più giovani!

Doogee V31GT, T10 Pro, T10 Plus e U10: tutte le novità rugged e tablet per il mese di settembre

V31 GT è il nuovo rugged Doogee per le tue avventure outdoor

Crediti: Doogee

Le novità del mese di settembre cominciano con il nuovo rugged phone Doogee V31GT, un dispositivo pensato per gli utenti più avventurosi e per i professionisti in cerca di un telefono ultra-resistente per far fronte ad determinate condizioni. Inoltre si tratta di un modello caratterizzato da un comparto fotografico performante, adatto ad immortalare i paesaggi mozzafiato durante gite ed escursioni. V31GT è dotato di un sensore principale IMX766 da 50 MP, accompagnato da una Night Vision Camera da 24 MP. Frontalmente troviamo una selfie camera da 32 MP per autoscatti di qualità.

Per quanto riguarda le caratteristiche più improntate ai professionisti, il rugged integra una fotocamera termica di ultima generazione, per immagini cristalline e chiare. Oltre ad essere resistente, V31GT è anche un battery phone da ben 10.800 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 66W. A muovere il tutto troviamo il chipset a 6 nm Dimensity 1080, supportato da 20 GB di RAM (fisica + virtuale, ovviamente) e 256 GB di storage espandibile tramite micro SD. Il display è un'unità IPS da 6,58″ Full HD+ a 120 Hz con notch a goccia e protezione Gorilla Glass 5. Non mancano le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, così come il supporto Dual SIM 4G, il GPS e l'NFC per i pagamenti con Google Pay.

Doogee T10 Plus e T10 Pro

Crediti: Doogee

La compagnia cinese ha rinnovato anche la sua gamma di tablet con nuovi modelli, a cominciare da Doogee T10 Plus. Si tratta di un dispositivo permetto per godere al meglio dei contenuti multimediali, grazie ad un ampio schermo IPS da 10,51″ con risoluzione 2K e certificazione TUV per il basso livello di luci blu. Il dispositivo presenta la certificazione Widevine L1, che permette di beneficiare dello streaming in alta qualità, mentre la configurazione Quad Speaker stereo con Hi-Res offre un audio immersivo. Inoltre è possibile utilizzare le cuffie cablate grazie all'ingresso mini jack da 3,5 mm.

Il resto delle specifiche comprende un chipset Unisoc T606, fino a 20 GB di RAM (fisica + virtuale), 256 GB di storage espandibili tramite micro SD, una capiente batteria da 8.250 mAh con ricarica da 18W, una fotocamera Sony da 13 MP, un modulo selfie da 8 MP. Non mancano Android 13 e il Face Unlock 2D, tutto in un corpo metallico ultra-sottile (da soli 7,4 mm di spessore).

Crediti: Doogee

Il mese di settembre vede tra i suoi protagonisti anche Doogee T10 Pro, alternativa dotata di uno schermo IPS da 10,1″ Full HD+ con certificazioni TUV e Widevine L1, doppi speaker stereo e l'intramontabile ingresso mini jack. Ritroviamo il SoC T606, fino a 15 GB di RAM (fisica e virtuale), 256 GB di storage, lo slot micro SD, 8.580 mAh di batteria con ricarica da 18W e Android 12 lato software. La fotocamera principale è un'unità da 13 MP mentre per le videochiamate abbiamo un sensore da 8 MP. Ovviamente non manca una scocca metallica sottile, in questo caso da 8,5 mm di spessore.

Doogee U10

Crediti: Doogee

La nostra panoramica delle novità del mese del brand si conclude con Doogee U10, tablet Android pensato per i ragazzi: le varie colorazioni disponibili permettono di esprimere la propria personalità in modo creativo e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Mosso da un chipset quad-core RK3562 fino a 9 GB di RAM (compresa quella virtuale) e fino a 1 TB di storage grazie allo slot micro SD, il tablet permette di svolgere tutte le attività quotidiane senza intoppi e presenta anche il supporto al WiFi 6. Il display è un pannello IPS da 10,1″, non mancano speaker stereo e la batteria offre tanta autonomia (si tratta di un'unità da 5.060 mAh).

Il nuovo rugge V31GT e gli ultimi tablet targati Doogee saranno disponibili all'acquisto dall'8 settembre (in promo fino al 18 del mese) su AliExpress, DoogeeMall e Amazon. Per scoprire tutte le novità della compagnia date un'occhiata anche al sito ufficiale (in attesa del debutto vero e proprio dei nuovi modelli di settembre).

