Sempre impeccabile con Xiaomi: il kit per la cura personale costa solo 7€

In questo periodo si parla tanto della serie Xiaomi 14 e delle novità in arrivo per il mercato Global (con la serie 13T) ma la compagnia di Lei Jun non è soltanto tecnologia e grandi telefoni. Con il brand Mijia ha lanciato sul mercato tante soluzioni per molteplici categorie di prodotti differenti, anche le più “semplici”. Un esempio sempreverde? Il pratico kit per la cura e l'igiene personale targato Xiaomi, è un set da viaggio adatto a tutte le tasche ideale per ogni spostamento o da tenere in casa: ecco le migliori occasioni per spendere meno, in offerta lampo o con codice sconto!

Xiaomi Kit Cura e Igiene Personale: il set da viaggio è in offerta lampo a prezzo stracciato (con spedizione gratis)

Crediti: Xiaomi

Il kit per la cura e l'igiene personale Xiaomi Mijia arriva direttamente da YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese, la quale ospita prodotti realizzati da aziende affidabili, compagnie satelliti o partner della casa di Lei Jun. Il set da viaggio è composto da un paio di forbicine con la punta arrotondata, un tagliaunghie, un paio di pinzette, una lima per le unghie ed una curetta per la pulizia delle orecchie. Tutti i pezzi del set sono realizzati in acciaio inossidabile, per la massima qualità.

Crediti: Xiaomi

Il kit da viaggio per la cura e l'igiene personale a marchio Xiaomi Mijia è disponibile in offerta lampo su Geekbuying al miglior prezzo di sempre: solo 7,4€, con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

