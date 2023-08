Microsoft dice addio a Cortana: il futuro è l’AI

Nel 2014, quando il mercato era invaso dai Windows Phone realizzati in partnership con Nokia, Microsoft lancio il suo assistente vocale Cortana, che prendeva il nome da uno degli storici personaggi della saga videoludica Halo. Dopo quasi 10 anni, arriva però l'addio ufficiale, facendo di Cortana la prima vera vittima dell'intelligenza artificiale.

Microsoft dismette lo storico assistente vocale in favore di Windows Copilot

Crediti: Microsoft

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per l'app di Cortana su Windows 11 (il primo da due anni a questa parte) che tuttavia non aggiunge nuove funzioni ma bensì annuncia la fine del supporto ufficiale. L'assistente vocale, quindi, a partire dal mese di agosto verrà dismesso completamente in favore di quelle che saranno le tecnologie del futuro.

“A partire dal mese di agosto 2023, non supporteremo più Cortana in Windows come app standalone. Tuttavia, potrete accedere nuove potenti funzioni di produttività in Windows ed Edge alimentate dall'intelligenza artificiale. Siamo eccitati di poter continuare ad innovare utilizzando l'AI per aiutarvi a lavorare in modo più veloce e intelligente“, ha dichiarato Microsoft in un articolo di supporto.

Il futuro ha un nome ben preciso: Windows Copilot. Questo nuovo assistente virtuale infatti integrerà la potenza del nuovo Bing con ChatGPT per mettere a disposizione degli utenti l'intelligenza artificiale direttamente all'interno dei sistema operativo.

