Windows 11 aggiunge la feature che aspettavamo da 30 anni

C'è voluta la bellezza di 30 anni, ma finalmente Windows 11 ha deciso di ascoltare le richieste di tutti coloro che mal sopportavano il doversi appoggiare a software esterni per gestire i file RAR. È dal 1998 che il sistema operativo Microsoft permette di aprire senza problema i file d'archiviazione ZIP, ma per quelli RAR era ancora necessario utilizzare alternative popolari come WinRAR o similari. Fortunatamente per gli utenti Windows, l'azienda di Redmond ha deciso di adeguarsi e dare una tanto attesa svecchiata al suo OS.

Windows 11 si aggiorna e finalmente è in grado di supportare i file d'archivio RAR

Ecco quindi che Windows 11 aggiunge il supporto nativo a formati d'archiviazione come rar ma anche 7-zip, tar, gz e altri ancora tramite il progetto open source che ha dato vita alla libreria multi-formato Libarchive. Questo significa che non sarà più necessario scaricare (e in alcuni casi pagare) per utilizzare app ma si potrà fare affidamento sul solo Windows 11 per compattare e scompattare file e cartelle e risparmiare spazio in memoria. Il supporto verrà aggiunto nel corso dei prossimi giorni, in quanto si tratta di un aggiornamento in fase di lavorazione, assieme ad altre novità come il rivoluzionario Copilot IA.

