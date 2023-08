JIMMY H10 Flex è l’aspirapolvere flessibile per raggiungere i punti più difficili

Si torna dalle vacanza e siamo tutto un po' più rilassati (si spera), tuttavia è arrivato il momento di ritornare ai ritmi precedenti. Per fortuna le pulizie di casa non saranno un problema – almeno quelle – grazie al nuovo aspirapolvere senza fili JIMMY H10 Flex e al suo tubo flessibile: ecco come risparmiare grazie al codice sconto dedicato, con spedizione dall'Europa (immancabile come sempre)!

Codice sconto JIMMY H10 Flex: l'aspirapolvere senza fili flessibile debutta su Geekbuying

Crediti: JIMMY

Il nuovo alleato per le pulizie di casa si chiama JIMMY H10 Flex, aspirapolvere senza fili dotato di un tubo flessibile ed una straordinaria potenza. Parliamo di un modello equipaggiato con un motore da 600W, in grado di offrire fino a 245AW e 26.000 PA di potenza d'aspirazione: un dispositivo completo e performante, in grado di rimuovere lo sporco con una singola passata. Inoltre grazie alla tecnologia intelligente Smart Dust Sensor, l'aspirapolvere è in grado di regolare automaticamente il livello di potenza in base allo sporco sul pavimento (in modo da risparmiare batteria).

L'autonomia si spinge fino agli 80 minuti di pulizia continua in modalità Eco mentre il display LED integrato mostra le informazioni di utilizzo in tempo reale. Grazie al tubo flessibile, H10 Flex è in grado di raggiungere i punti più ostici senza fatica, sotto mobili, letti e divani in un lampo. L'area della spazzola è dotata di 6 luci LED, in modo da poter individuare lo sporco con un'occhiata.

Crediti: JIMMY

Il nuovo aspirapolvere senza fili flessibile JIMMY H10 Flex debutta su Geekbuying ed è subito in offerta a soli 208€ con un codice sconto dedicato e la spedizione (gratis) direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le