One UI 6.0 elimina un controverso “bug” degli smartphone Samsung

Forse vi ricorderete che diversi mesi fa in rete si fece strada in rete una polemica attorno allo spazio occupato in memoria di smartphone e tablet Samsung. A causa di un disguido del software, i possessori dei dispositivi della compagnia sud-coreana si ritrovavano la memoria partizionata in maniera errata, il ché portava a conclusioni altrettanto errata sulla pesantezza della One UI. Fortunatamente, con l'ultimo aggiornamento alla One UI 6.0 questo problema sta venendo rimosso.

L'aggiornamento One UI 6.0 risolve un “bug” della memoria degli smartphone Samsung

Samsung changed how storage is showed in One UI 6 so people stop complaining about non-issues thinking it's an issue pic.twitter.com/AQ9KTXyfaG — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 23, 2023

Come segnalato dagli utenti che stanno partecipando al programma di beta testing della One UI 6.0, andando nel menu Impostazioni/Assistenza dispositivo/Memoria archiviazione si ottiene un calcolo più preciso dello spazio occupato nella memoria d'archiviazione da parte delle varie categorie. Se prima la One UI attribuiva alla categoria “Sistema” molti più GB di quelli realmente occupati, a partire dalla versione 6.0 ciò non avviene più. Con la One UI 5, il nostro S22 Ultra indicava 119 GB occupati dai file di sistema, cifra ovviamente irrealistica, mentre sull'S23 Ultra aggiornato a One UI 6.0 Beta 1 dell'insider Max Weinbach ecco che occupano 16,5 GB. Per capirci, uno smartphone che viene considerato Android “puro” come Google Pixel 7 Pro ha circa 16 GB occupati dal sistema operativo.

Rimane poi la categoria “Altri file“, che si ricollega a un altro aspetto controverso relativo al metodo di calcolo della memoria: mentre per i produttori di memorie (Samsung, SK Hynix, Micron, ecc.) le memorie vengono calcolate in Gigabyte e 1 GB equivale a 1.000.000.000 di byte, Android le calcola in Gibibyte e 1 GB equivale a 1.073.741.824 di byte. E quindi se un Samsung Galaxy S23 ha 128 GB di memoria, secondo Android ne ha 119 GiB, e la differenza di circa 10 GB non viene più messa nella categoria “Sistema” bensì – appunto – in “Altri file“.

