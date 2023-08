Le GPU AI di Huawei potenti come quelle NVIDIA: provocazione o realtà?

Un trilione di dollari: è questa la valutazione record raggiunta da NVIDIA mesi fa con il boom delle GPU per l'intelligenza artificiale alimentato dalle OpenAI di turno, che per costruire i propri modelli AI necessitano di varie migliaia di schede grafiche dedicate. Ma è solo questione di tempo prima che altre compagnie cerchino di seguire NVIDIA, specialmente in quella Cina che da tempo cerca di slegarsi il più possibile dalle tecnologie statunitensi. Ed ecco che sul palco della conferenza Chinese Entrepreneurs Forum 2023, il CEO dell'azienda HKUST Xunfei, Liu Qingfeng, ha parlato in maniera entusiastica delle GPU Huawei, arrivando addirittura a paragonarle per potenza a quelle NVIDIA.

Huawei sarebbe allo stesso livello di NVIDIA nel mercato delle GPU AI

Crediti: EastMoney

Come prevedibile, HKUST Xunfei è una delle tante aziende cinesi dedite al mercato dell'intelligenza artificiale, e il suo CEO ha dichiarato di star lavorando al fianco di Huawei. Una partnership che starebbe dando vita a GPU che sarebbero allo stesso livello della NVIDIA A100 in termini di performance per funzionalità AI. Purtroppo mancano dettagli e specifiche tecniche pertanto dobbiamo attenerci alle sue parole, anche se la GPU A100 offre 624 TOPs di potenza di calcolo INT8 (contro i 2.000 TOPs della più potente NVIDIA H100).

Per quanto sia difficile quantificarlo, la Cina è probabilmente la nazione che più investe nell'intelligenza artificiale, ma deve affidarsi a compagnie statunitensi quali NVIDIA e AMD per avere l'hardware necessario per farlo. Tuttavia, la crisi tech fra USA e Cina ha portato al ban della vendite di GPU verso la Cina, gli sforzi per creare alternative cinesi non stanno andando bene e non aiutano le ulteriori restrizioni che gli Stati Uniti stanno preparando in termini di potenza di calcolo e accesso al cloud.

La collaborazione fra Huawei e HKUST Xunfei sarebbe in tal senso strategica, con quest'ultima che starebbe preparando un suo modello LLM in stile GPT per la prima metà del 2024, la cui fase di allenamento sarebbe alimentata proprio dalle GPU Huawei. Restano i dubbi sulle capacità di produzione: mentre NVIDIA si affida a TSMC per le sue GPU, Huawei non può farlo causa ban USA dovendo così ripiegare sulla meno avanzata SMIC. Il chipmaker cinese è fermo al processo a 7 nm (al contrario di TSMC e Samsung che sono pronte a produrre a 3 nm), il ché coincide col fatto che la NVIDIA A100 sia prodotta a 7 nm e la GPU Huawei sia di pari livello.

