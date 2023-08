Ayaneo Pocket Air è la nuova console portatile con chip Dimensity e Android

Il boom delle console portatile non accenna a fermarsi ed Ayaneo oggi presenta la nuova Pocket Air, la prima console della compagnia ad utilizzare Android come sistema operativo. Sempre presente sul mercato con dispositivi di fascia alta, questa di Ayaneo è una soluzione ottimizzata per il gaming mobile e il gioco in cloud, grazie ai tanti servizi che si possono sfruttare ai giorni d'oggi.

Ayaneo realizza la sua prima console Android: ecco la nuova Pocket Air

Crediti: AYANEO

Ayaneo Pocker Air è dotato di un display AMOLED da 5.5″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), alimentata da un chipset MediaTek Dimensity 1200, lo stesso che è possibile trovare su smartphone come OnePlus Nord 2 ed OPPO Reno 7 Pro. La console è ancora in fase di progettazione, quindi non sono ancora noti i tagli di memoria per quanto riguarda la RAM e lo spazio di archiviazione a disposizione.

La dotazione, tuttavia, sarà di alto livello: joystick e trigger potranno vantare la tecnologia Hall-Effect, mentre avremo a disposizione un motore lineare X-axis e un giroscopio a 6 assi. Il comparto sonoro sarà affidato al sistema SoundTapMagic, mentre il sistema operativo Android sarà personalizzato con la UI AYAHome ed un launcher dedicato a giochi e servizi di streaming in cloud.

Crediti: AYANEO

Ayaneo Pocker Air sarà disponibile nelle prossime settimane in crowdfunding su IndieGoGo, ma al momento la compagnia cinese non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità ufficiale per la nuova console da gaming portatile.

