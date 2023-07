Exynos W930 ufficiale: cosa si nasconde dentro Samsung Galaxy Watch 6

Ve l'avevamo anticipato, ed effettivamente è andata così: ieri c'è stata la presentazione della serie Samsung Galaxy Watch 6, e dentro ai nuovi smartwatch c'è l'Exynos W930. Dopo due generazioni, il colosso sud-coreano ha lanciato un nuovo System-on-a-Chip per alimentare i suoi orologi smart, rinnovandone le caratteristiche tecniche.

Samsung Galaxy Watch 6 porta con sé il nuovo SoC Exynos W930: tutte le novità

Crediti: Samsung

Exynos W930 è un SoC a 5 nm realizzato con le ultime tecnologie di packaging (Fan-Out Panel Level Packaging e System-in-Package-embedded Package on Package), che consentono di avere processore, PMIC per la gestione dell'alimentazione, memorie RAM ed eMMC in un circuito stampato molto compatto. Incorpora un processore dual-core con core ARM Cortex-A55, la cui frequenza di clock a 1,4 GHz significa un aumento del +18% rispetto alla CPU dell'Exynos W920. Il core Low Power Display è interamente dedicato alla gestione del Context HUB e all'Always-On Display abbassandone i consumi, grazie anche ai due core Cortex-M55 che migliorano l'efficienza.

Ad affiancare il processore ci sono 16 GB di ROM eMMC e 2 GB di RAM LPDDR4 a 200 MHz, un salto della memoria in avanti del +33% che permette un aumento della velocità di passaggio da un'app all'altra del +25%. Grazie alla GPU ARM Mali-G68 MP2 migliora la grafica dei quadranti di Galaxy Watch 6, più ricca, vivace e con riproduzione video a 21 fps. La connettività comprende LTE Cat.4/5, Wi-Fi b/g/n Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, anche in questo caso con efficienza energetica migliorata.

