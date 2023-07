Telepass Europeo: come attivarlo, come funziona e prezzo

Buone notizie per i viaggiatori in Europa: da oggi, il sistema Telepass Europeo permette di utilizzare un singolo dispositivo per viaggiare nel continente e attraversare i caselli autostradali senza doversi fermare per effettuare il pagamento. Una comodità non di poco conto, specialmente nel periodo estivo quando le code al casello possono diventare estenuanti.

Arriva il nuovo Telepass Europeo: come funziona, come attivarlo e quanto costa

Crediti: Telepass

Lanciato inizialmente nel 2016 per i mezzi pesanti e nel 2018 per le automobili e motocicli, da oggi è possibile utilizzarlo nei seguenti paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo (segnalata dalla lettera V) e la neo-aggiunta Croazia (segnalata dalla sigla Enc). Una lista di nazioni che si spera diventa sempre più estesa nei prossimi anni, permettendo ai cittadini europei di non doversi preoccupare di come pagare il pedaggio in giro per il continente. Per quanto riguarda la Croazia, ciò è valido all'interno del circuito Hrvatske Autoceste d.o.o., che copre circa l'85% della rete autostradale croata. Tuttavia, paese che vai, leggi che trovi: in Croazia non è utilizzabile né su veicoli pesanti né su moto.

Quanto costa il Telepass europeo

Per i già clienti, il costo di attivazione del Telepass Europeo ammonta a 6€ una tantum a cui va aggiunto 2,4€ al mese per ogni Paese estero che si attraversa (indipendentemente dal numero di volte), considerando che Spagna e Portogallo sono considerati un unico paese. Qualora non si attraversi nessun paese estero nei mesi successivi, allora il canone non verrà rinnovato (e viceversa).

Se non siete clienti, dovete aggiungere il costo base dell'abbonamento Telepass, che ammonta a 2/3€ al mese a seconda se si sceglie il servizio Easy o Plus.

Come attivare il Telepass europeo

Attivare Telepass europeo è semplice: basta visitare il sito ufficiale e seguire la procedura, dopodiché si riceverà a casa il dispositivo elettronico da tenere in auto per poter passare i pedaggi.

