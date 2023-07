I migliori aspirapolvere e robot su Amazon per il Prime Day

I giorni degli sconti sono arrivati e come di consueto non mancano occasioni super dedicate al meglio delle pulizie intelligenti. Avere una casa votata alla domotica è sicuramente soddisfacente, ma niente in confronto ad un robottino che spazza e lava al posto tuo (magari quando sei fuori oppure sei “buttato” sul divano in un momento di relax). Anche quest'anno in occasione dell'Amazon Prime Day andiamo a scoprire quali sono i migliori aspirapolvere e robot da acquistare: dei concentrati di tecnologia a prezzo top!

Amazon Prime Day 2023: quali sono i migliori aspirapolvere & robot in offerta | 11/12 Luglio

Tineco FLOOR ONE S5

Come anticipato anche in precedenza, tra le occasioni dell'evento Amazon troviamo anche la serie Tineco FLOOR ONE S5, con il modello base in sconto ad un prezzo davvero interessante. Il vacuum cleaner scende a soli 359€, con un risparmio di oltre il 30%! FLOOR ONE S5 è un aspirapolvere senza fili e lavapavimenti smart, una soluzione pensata per l'igiene completa delle superfici di casa. Aspira e lava in un unico passaggio, è dotato di tecnologia iLoop (che regola automaticamente la potenza in base al livello di sporco rilevato), pulisce i bordi in modo accurato, arriva con una base per la ricarica e l'autopulizia, lava sempre con acqua pulita ed offre un pratico assistente vocale che ti avvisa dello stato del serbatoio e della spazzola rotante. Un vero gioiellino per le pulizie di casa!

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Il modello Xiaomi Vacuum Cleaner G11 è uno degli aspirapolvere senza fili più apprezzato, ora al prezzo di 289€ per il Prime Day! Dotato di un motore da 500W, una potenza di aspirazione di 185 AW e un'autonomia fino a 60 minuti, il vacuum cleaner eredita lo stile sobrio tipico di Xiaomi (ovviamente senza compromessi riguardo alla qualità).

Proscenic 850T

Il robot aspirapolvere Proscenic 850T è un prodotto completo ed economico, che diventa ancora più accessibile grazie all'evento di Amazon. Il robottino scende a soli 160.6€, una cifra davvero niente male visti i benefici Prime! Parliamo di un modello che aspira e lava i pavimenti, con funzioni smart (controlli tramite app, comandi vocali) ed una potenza di 3.000 PA.

Dreame D10 Plus

Dreame D10 Plus è il robot aspirapolvere per chi punta ad un modello superiore, ma al giusto prezzo: l'occasione Prime Day vede il vacuum scendere a 299.9€, una cifra ottima per un robottino potente (4.000 PA di aspirazione), con funzione di lavapavimenti ed una pratica dock di svuotamento. Aspira, lava e si pulisce da solo: si può chiedere di più?

JIMMY BX7 Pro

La nostra classifica dei migliori aspirapolvere e robot da acquistare al Prime Day di Amazon si conclude con un piccolo bonus: si tratta di JIMMY BX7 Pro, in offerta a 135€! In questo caso abbiamo a che fare con un aspiratore portatile antiacaro, una soluzione votata all'igiene di divani, cuscini e materassi. Con BX7 Pro la pulizia della vostra casa sarà davvero completa a tutto tondo. Non solo aspira grazie ad un potente motore da 700W, ma sterilizza le superfici grazie alla luce UV integrata. Inoltre emette calore a una temperatura di 60°C e si scalda in appena 5 secondi. Il sensore incorporato rileva le aree più sporche e illumina di rosso il LED.

