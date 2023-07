I migliori Gadget Smart su Amazon per il Prime Day

L'evento più atteso dell'anno è arrivato, puntuale come sempre, e le occasioni che porta con sé sono decisamente imperdibili. A questo giro abbiamo pensato di inserire una pratica guida dedicata ai migliori Gadget Smart & Tech in offerta su Amazon per il Prime Day 2023: si tratta di un approfondimento dedicato ad alcuni prodotti di uso quotidiano, che potrebbero interessare parecchi utenti visto i campi in cui spaziamo.

Amazon Prime Day 2023: quali sono i migliori Gadget Smart & Tech in offerta | 11/12 Luglio

Le nostre guide all'acquisto per l'evento di Amazon vanno a spulciare determinate categorie di prodotti, in cerca di quelli più convenienti. Per i migliori prodotti Smart Home per l'Amazon Prime Day 2023 abbiamo pensato di spaziare in vari campi, in modo da abbracciare molteplici esigenze. Date un'occhiata perché sicuramente troverete l'accessorio che fa al caso vostro: in questa sezione non parliamo di vacuum cleaner e PC, ma andiamo a scoprire alcuni degli accessori smart home più interessanti e convenienti su Amazon!

SwitchBot Smart Lock

La nostra panoramica dei migliori prodotti intelligenti per la casa non può che cominciare con un occhio alla sicurezza. SwitchBot Smart Lock è la serratura elettronica perfetta per gli amanti della domotica: che siate dei veterani o dei neofiti delle serrature intelligenti, sicuramente amerete questo modello targato SwitchBot. Si tratta di un prodotto completo e ricco di funzionalità, facilissimo da installare e dotato di un'alta compatibilità.

Il dispositivo utilizza la crittografia ATS-128 CTR per garantire la sicurezza in ogni momento. Inoltre non manca il supporto ai comandi vocali tramite SwitchBot Hub Mini e Hub 2 (venduti separatamente): in questo modo è possibile gestire la serratura direttamente tramite Alexa, Google Assistant o Siri).

La serratura intelligente SwitchBot Smart Lock è disponibile in offerta per il Prime Day con uno sconto del 30%: basta utilizzare il coupon YCSWITCHBOT ed il prezzo scenderà a soli 90,9€!

Meater Plus

Un altro gadget intelligente da avere assolutamente in casa (o meglio, in cucina) è MEATER Plus, il termometro smart che svela i segreti della cottura della carne. Si tratta di un dispositivo semplicissimo da utilizzare, ma davvero utile per i buongustai amanti della carne. Il termometro è dotato di una sonda (in acciaio e ceramica) da inserire nella carne durante la cottura: non resta che seguire le istruzioni tramite l'app ed il gioco è fatto. Potrete monitorare in modo preciso e accurato la cottura, direttamente tramite telefono. Ovviamente si tratta di una soluzione senza fili, facile da utilizzare e dotato di un'ottima potenza del segnale (copre un raggio di 50 metri).

Il termometro smart per la cottura della carne MEATER Plus è in sconto in occasione del Prime Day: il prezzo scende a 90,3€ per l'evento dell'anno, con un risparmio del 30%.

UGREEN Power Bank 145W

Non si tratta di un prodotto smart, ma il Power Bank da 145W UGREEN è sicuramente uno dei gadget tech da acquistare per il Prime Day. Si tratta di una soluzione elegante e potente, dotata di una colossale batteria da 25.000 mAh e tre porte USB (due C ed una di tipo A), con il supporto alla ricarica rapida da 100W e da 45W. Il design è raffinato e premium, con una scocca metallica ed uno schermo LED per visualizzare la carica residua della batteria. Un prodotto unico che può essere utilizzato per ricaricare o alimentare tantissimi dispositivi differenti (con smartphone e notebook in cima).

La Power Bank 145W di UGREEN è in offerta su Amazon a 104,85€, con un risparmio del 30% sul prezzo di listino.

Altre occasioni smart

Oltre a questi tre prodotti imperdibili vi segnaliamo alcune delle occasioni più ghiotte per quanto riguarda i gadget smart. Abbiamo la striscia LED Govee, una soluzione perfetta per trasformare il vostro salotto in una postazione TV con luci intelligenti ed tanti colori; oppure la macchina del caffè Lavazza A modo mio Voicy, dispositivi con comandi vocali integrati (tramite Alexa) e controlli smart home!

Le occasioni non sono ancora finite…

Questo è solo un assaggio delle offerte previste per il Prime Day di luglio 2023 di Amazon

