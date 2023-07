Huawei P60 Pro pronto a tornare in una nuova veste, con cover in pelle

Il nuovo top di gamma targato Huawei è stato lanciato in patria e nel mondo ed è stato accolto in modo positivo: si tratta di un Camera Phone eccellente ed un dispositivo potente e stiloso, caratterizzato da un look piacevole (specialmente la versione Rococò Pearl). Ora sembra che il colosso tech cinese sia in procinto di lanciare Huawei P60 Pro Matte Leather Edition, variante alternativa caratterizzata da una cover posteriore in pelle.

Huawei P60 Pro Matte Leather Edition spunta in un'immagine dal vivo: ecco cosa aspettarsi

Crediti: Huawei

Il nostro Huawei P60 Pro è arrivato in Italia nelle versioni Pearl e Black ma in patria sono state lanciate anche le colorazioni Jade Green e Pink. Stando ad una foto pubblicata da un noto portale cinese, sembra che il top di gamma guadagnerà una nuova variante. Questa volta, invece di una scocca in vetro troveremo una cover posteriore realizzata in pelle vegana, con una texture doppia. Una sezione sarà liscia e grigia mentre l'altra sarà ruvida al tatto e di colore nero.

Crediti: CNMO

Il nuovo look di Huawei P60 Pro Matte Leather Edition (questo il possibile nome) sembra giocare con lo stile delle vecchie macchine fotografiche (un po' come ha fatto Xiaomi con il modello 13 Ultra). Al momento non ci sono conferme da parte della compagnia né ci sono dettagli sul prezzo e la possibile data d'uscita. In merito alle specifiche è probabile che ritroveremo le stesse caratteristiche di P60 Pro “standard”: un ampio schermo OLED LTPO da 6,67″, lo Snapdragon 8+ Gen 1, una tripla fotocamera da 48 + 13 + 48 MP ed una capiente batteria da 4.815 mAh con ricarica da 88W (anche wireless da 50W).

Vuoi conoscere tutti i segreti e i dettagli di Huawei P60 Pro? Allora dai un'occhiata alla nostra recensione completa del top di gamma!

