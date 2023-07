I nuovi monitor di Apple sfrutteranno una delle novità di iOS 17

Apple sembra puntare davvero tanto sulla nuova modalità Stand By di iOS 17, tanto da pensare di riproporla anche sui prossimi monitor in arrivo. L'azienda di Cupertino, infatti, oltre a Mac in formato laptop, desktop e all-in-one, produce anche diversi monitor orientati al mondo business, come Pro Display XDR e Studio Display. I futuri dispositivi di queste linee di prodotti, tuttavia, potrebbe prendere in prestito alcuni componenti di iPhone per sfruttare la modalità Smart Display.

I monitor di Apple diventano Smart Display grazie alla low-power mode

Crediti: Apple

Stando alle informazioni riportate dal sempre preciso ed attendibile Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe lavorando duramente per implementare il chip che gestisce la low-power mode di iPhone anche su Pro Display XDR e Studio Display. Su quest'ultimo, l'impresa dovrebbe essere estremamente più semplice dato che il monitor si basa già sulla potenza del chip A13.

Grazie alla low-power mode attiva, i monitor potranno usufruire della stessa modalità Stand By in arrivo su iPhone con iOS 17. Questa strategia di Apple sembra far parte di un'operazione che porterà la compagnia a spingere molto di più sulla casa connessa e sulle sue peculiarità. I rumor infatti suggeriscono che ben presto anche gli iPad potranno essere sfruttati come Smart Display.

L'arrivo dei nuovi monitor sembrerebbe previsto per il 2024 inoltrato, se non addirittura per il 2025. Sarà interessante capire come nel corso dei prossimi anni evolverà la strategia di Apple intorno alla Smart Home.

