Questo è Honor MagicPad 13, il nuovo tablet extra-large

Tra una manciata di giorni – il 12 luglio – si terrà l'evento estivo di Honor, che vedrà il debutto su tanti nuovi prodotti (al momento solo in patria, ma immaginiamo che vari di questi arriveranno alle nostre latitudini). Tra le novità del brand ci sarà anche il suo primo tablet “colossale”, Honor MagicPad 13: andiamo a scoprirlo nelle prime immagini.

Honor MagicPad 13 nelle prime immagini a pochi giorni dal debutto: ecco com'è fatto il nuovo tablet

Crediti: Honor

Il nuovo Honor MagicPad 13 è stato anticipato prima da alcuni teaser e ora arrivano anche le immagini ufficiali, che ce ne svelano il design. Il tablet è dotato di un display da 13″ con certificazione IMAX Enhanced, che garantisce un'esperienza audio/video di alta qualità per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti multimediali. Il nuovo arrivato della casa cinese presenta cornici sottili, un pannello con risoluzione 2.8K e una scocca disponibile in tre colorazioni.

Crediti: Honor

Grazie alle immagini promozionali scopriamo anche quali saranno i suoi accessori. Il tablet extra-large (ricordiamo, il primo di Honor dotato di queste dimensioni) presenta il supporto allo stilo e ad una tastiera con aggancio magnetico. Purtroppo i teaser e le immagini si concentrano sul lato estetico e al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle specifiche tecniche.

Crediti: Honor

La indiscrezioni puntano in direzione del chipset Snapdragon 8+ Gen 1 targato Qualcomm, ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre all'azienda. Honor MagicPad 13, comunque, sembra un prodotto di fascia alta fatto per sfidare i big del momento: Huawei MatePad Pro 12.6, iPad Pro 12.9 e il prossimo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, quest'ultimo in arrivo a fine luglio.

Oltre al tablet, Honor presenterà anche il nuovo pieghevole Magic Fold V2 e l'indossabile Watch 4 (un'altra prima volta del brand, vista la presenza del supporto eSIM).

