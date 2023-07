Doogee T10S e T20S sono i nuovi tablet con Android 13 e 4G: risparmia fino a 60€ su Amazon!

Dopo l'annuncio della sua nuova coppia di tablet completi e dal prezzo accessibile, ecco che Doogee T10S e T20S hanno finalmente fatto capolino su Amazon con tanto di spedizione Prime ed dei coupon per risparmiare fino a 60€. Due tablet ricchi di funzionalità, dotati di Android 13, connettività 4G LTE e la certificazione Widevine L1, fondamentale per godere al meglio di film e serie TV.

Doogee T10S e T20S debuttano con Amazon Prime: ecco i dettagli e come fare per risparmiare

T20S – Crediti: Doogee

L'annuncio dei nuovi tablet Doogee T10S e T20S è stato già anticipato alcune settimane fa: entrambi i terminali saranno disponibili all'acquisto e in promozione su AliExpress e DoogeeMall, ma a questo giro ci concentriamo sull'e-commerce più famoso al mondo, ovvero Amazon. Per quanto riguarda le caratteristiche dei dispositivi, si tratta di tablet Android perfetti per la produttività e l'intrattenimento.

Doogee T20S offre un ampio schermo da 10,4″ 2K per un'esperienza vivida e immersiva, il tutto puntando alla massima portabilità. Parliamo infatti di una soluzione caratterizzata da un corpo monoblocco in metallo, con uno spessore di appena 7,9 mm: sottile ed elegante, perfetto da sfoggiare in ogni occasione. Non manca la certificazione TUV contro le luci blu e l'affaticamento degli occhi, speaker stereo Hi-Res e la certificazione Widevine L1: insomma, l'alleato perfetto per godere al meglio dei propri contenuti multimediali!

T20S – Crediti: Doogee

A bordo troviamo poi un processore octa-core supportato da 15 GB di RAM (grazie al supporto di quella virtuale), 128 GB di storage espandibile fino ad 1 TB (tramite micro SD) e Android 13. L'esperienza d'utilizzo è fluida e senza intoppi, il tutto con schermate semplici ed intuitive e tutte le app per lavorare al meglio. Ovviamente è possibile utilizzare un pennino dato che il tablet supporta fino a 1024 livelli di pressione. Non mancano una fotocamera Sony da 13 MP, gli slot Dual SIM 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, una selfie camera da 5 MP per le videochiamate e non solo.

T10S – Crediti: Doogee

Per quanto riguarda Doogee T10S si tratta di un tablet budget dotato di uno schermo da 10,1″ Full HD, un corpo metallico da 8,4 mm di spessore, certificazione TUV e Widevine L1 ed altre caratteristiche che lo rendono super conveniente. Come ci si aspetterebbe da un modello pensato per la mobilità, troviamo il supporto Dual SIM 4G, insieme all'utilissimo GPS. Il dispositivo è ottimo anche come navigatore! Lato software è presente Android 13 mentre il comparto tecnico è affidato ad un chipset octa-core supportato da 11 GB di RAM (tramite quella virtuale) e 128 GB di storage.

Presenti all'appello uno slot micro SD (per schedine fino a 1 TB), una fotocamera Samsung da 8 MP, un sensore per le videochiamate da 5 MP, Wi-Fi Dual Band e 6.600 mAh di batteria. Grazie al supporto per stilo e tastiere Bluetooth è possibile sfruttare il tablet economico per un'esperienza desktop.

T10S – Crediti: Doogee

Entrambi i terminali sono disponibili all'acquisto su Amazon, con spedizione Prime ed un coupon per risparmiare. Doogee T10S viene proposto a 129,9€: basta mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 20€” presente subito sotto il prezzo (nella pagina del prodotto). Doogee T20S scende a 159,9€ utilizzando il coupon da 60€ presente nella pagina. I nuovi modelli Doogee – con Android 13 e connettività 4G – con un super sconto e tutti i vantaggi della spedizione Prime: imperdibili! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

