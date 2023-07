Prosegue la crisi di Samsung: non solo semiconduttori, ma anche smartphone

Il secondo trimestre dell'anno si è concluso, Samsung ha pubblicato gli ultimi risultati finanziari per il Q2 2023 e la situazione è tutt'altro che rosea. Già nei primi mesi dell'anno la compagnia sud-coreana aveva subito un tracollo economico dalla grossa magnitudo, un trend negativo che vediamo confermato anche nel trimestre successivo. Come previsto settimane fa dall'azienda, i guadagni sono in calo del -95% rispetto allo stesso periodo del 2022, e il motivo è sempre il solito.

Grossi problemi economici per Samsung, ed è tutta “colpa” dei semiconduttori

Crediti: Samsung

Nel corso del Q2 2023, il fatturato di Samsung si è attestato sui 47,21 miliardi di dollari, segnando un calo del -6% rispetto al Q1 2023, per un utile operativo pari a 524 milioni, -95% rispetto al Q2 2022. Come negli scorsi mesi, sono le scarse vendite di semiconduttori la principale causa di questo calo, in particolare memorie DRAM e NAND. Ma non stanno andando bene nemmeno le vendite di smartphone, che nel Q2 hanno registrato un calo del -14% su scala globale, riflettendo il continuo calo generale del mercato.

Meanwhile, Samsung's chip division is showing signs of life, with sales growing from the previous quarter. Still from a year ago, they fell 14%. Samsung says it'll cut output as it adjusts. https://t.co/EwUfUFTtDI pic.twitter.com/pb3GxPty3v — Sam Kim (@samkimasia) July 27, 2023

A tal proposito, un sondaggio di Bloomberg dimostra come anche l'apprezzamento in Sud Corea non sia più così netto come in passato. Chiedendo alla popolazione, nelle fasce più giovanili è Apple ad avere la meglio, con Samsung che ottiene la maggioranza dei voti dai 30-40 anni in su. Sono invece un po' migliorate le entrate da divisioni come Samsung Device Solutions (semiconduttori per terzi, memorie e sensori fotografici), Samsung Display, Samsung DX (smart TV ed elettrodomestici) e Harman (audio).

