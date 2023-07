Amazon Seconda Mano lancia le offerte Prime Day, con il 30% di sconto sull’usato garantito!

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato e a sorprese ecco fare capolino anche una valanga di occasioni dedicate ai prodotti Seconda Mano. Gli articoli Warehouse (servizio che ora prendere il nome di Amazon Seconda Mano) ricevono uno sconto aggiuntivo del 30%, ma solo per i giorni dell'evento Prime: offerte imperdibili per risparmiare sull'usato garantito dell'e-commerce più famoso al mondo!

Amazon Seconda Mano: sconto del 30% sull'usato garantito Warehouse in occasione del Prime Day

L'evento Amazon Seconda Mano per il Prime Day comincia alla mezzanotte dell'11 luglio e termina alle ore 23:59 del 12 luglio 2023. Si tratta di un'iniziativa limitata, della durata di appena 48 ore, ma che vede protagonisti degli sconti assurdi: i prodotti Warehouse (o Seconda Mano, se preferite) ricevono uno sconto del 30% direttamente al check-out. L'offerta è cumulabile con altre promozioni ed è disponibile solo per i membri Prime: ecco la pagina dedicata all'iniziativa.

Per gli utenti meno esperti, Amazon Seconda Mano è il nuovo nome del servizio Warehouse: si tratta dell'usato garantito di Amazon, ossia prodotti resi resi nuovamente disponibili all'acquisto (ma in forte sconto). Di ogni articolo viene specificata la condizione, ma è bene tenere a mente che dietro un prodotto in condizioni accettabili potrebbe nascondersi uno nuovo di zecca (magari solo senza confezione originale o eventuali accessori). Ovviamente si tratta di acquisti effettuati con i benefici Prime: è possibile effettuare il reso se si è insoddisfatti e non manca la spedizione rapida.

