Micron batte Samsung: le sue memorie UFS 4.0 sono da record

Non è la prima volta che parliamo di memorie UFS 4.0: è più di un anno che esistono, grazie a Samsung, e sono proprio dall'azienda sud-coreana i primi smartphone a montarle (la serie S23). Ma il progresso tecnologico va avanti, e dopo Samsung anche il chipmaker statunitense Micron annuncia l'esordio della sua tecnologia UFS 4.0, con velocità ancora più elevate.

Stanno arrivando i primi smartphone con memorie Micron UFS 4.0, e saranno velocissimi

Se quelle prodotte da Samsung toccano i 4.200 MB/s in lettura e i 2.800 MB/s in scrittura, le memorie UFS 4.0 di Micron fanno ancora di meglio: 4.300 MB/s in lettura e soprattutto 4.000 MB/s in scrittura. Questo si traduce in smartphone più rapidi ad accendersi del 20%, app che si aprono più rapidamente del 15% ma anche un'efficienza energetica migliorata del 25%. Traguardi che sono stati raggiunti grazie alla stampa di memorie flash 3D NAND a 232 livelli, in grado di memorizzare 3 bit per cella.

Micron afferma di aver spedito i primi sample a “produttori di smartphone e chipmaker in tutto il mondo“, ma non è ancora dato sapere quale sarà il primo brand a sfoggiarle. Saranno disponibili nei taglio da 256 GB, 512 GB fino a 1 TB, e non sorprenderebbe se i brand cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo e relativi sub-brand volessero montarle per offrire prestazioni quanto più elevate possibili. Tuttavia, ricordiamo che Micron è stata bannata dalla Cina, perciò potrebbe rivelarsi difficile se non addirittura impossibile che ciò avvenga.

