Roborock S7 Pro Ultra e non solo: le occasioni dell’estate Geekmall, fino a 400€ di sconto!

I saldi estivi di Geekmall continuano senza sosta e ogni giorno spuntano nuove occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia, ovviamente con un occhio di riguardo ai prodotti più in voga. In questo momento ci sono tre categorie prese d'assalto: le pulizie smart, la mobilità green e le power station. Andiamo a vedere quali sono le offerte del momento e ti anticipiamo subito che sono davvero top!

I saldi estivi Geekmall si fanno sempre più intensi: risparmia fino a 400€ su Roborock S7 Pro Ultra e non solo!

L'afa estiva è ormai arrivata e la voglia di “muoversi” è al minimo: in questo caso avere un alleato nelle pulizie è super vantaggioso, specialmente se si tratta di un robot aspirapolvere potente e dotato di dock di svuotamento. In questo modo non sarà necessario alcun intervento: si occuperà il robottino di spazzare e lavare i pavimenti! L'occasione arriva grazie ad una nuova offerta targata Geekmall: Roborock S7 Pro Ultra scende a soli 799€ con codice sconto. Un risparmio di ben 400€ su uno dei vacuum cleaner più performanti di sempre: 5.100 PA, navigazione LDS, funzione di rilevamento di tappeti e moquette (con sollevamento automatico del mop), tecnologia VibraRise e tanto altro ancora!

I saldi Geekmall continuano con un'altra offerte top: la power station portatile BLUETTI EB70 scende a 439€, con uno sconto di 260€ (in offerta lampo e coupon). Se siete amanti delle avventure outdoor e del campeggio allora non potete viaggiare senza una stazione di ricarica, in modo da non rinunciare mai alla corrente. Il dispositivo offre una capacità di 716 Wh, una potenza di 1000W ed è in grado di alimentare fino a 10 dispositivi contemporaneamente. È presente anche un pad per la ricarica wireless fino a 15W e la possibilità di utilizzare pannelli solari. Affidarsi ad una power station è utile per i viaggi estivi ma si tratta di un investimento a lungo termine: avere un prodotti di questo tipo a casa è utilissimo sia per non restare senza corrente durante un blackout o un'emergenza sia come power station “domestica”.

L'estate è anche il momento migliore per passare alla mobilità green in modo da evitare il caldo in auto oppure i mezzi pubblici affollati. Anche in questo caso Geekmall offre la soluzione: le bici elettriche Eleglide M1 Plus e Eleglide Citycrosser scendono entrambe a 699€, con un sconto fino a 350€. Non resta che scegliere il modello più adatto alle tue esigenze!

M1 Plus

Eleglide M1 Plus è un veicolo adatto sia agli spostamenti urbani che alle strade di montagna grazie agli pneumatici CST da 27,5″ e al motore da 250W. La batteria sostituibile da 12.5 Ah offre un'autonomia fino 100 km (in modalità assistita) mentre il cambio Shimano a 21 velocità permette di beneficiare di una guida fluida e veloce.

Per spostamenti urbani all'insegna del relax c'è Eleglide Citycrosser: il portapacchi anteriore è perfetto per riporre lo zaino, mentre gli pneumatici da 27,5″ permettono di sfrecciale in modo celere e silenzioso. La bici è dotata di un motore da 250W, fino a 75 km di autonomia (in modalità assistita), cambio Shimano a 7 velocità, freni a disco ed un pratico display LCD per visualizzare tutti i parametri della corsa.

