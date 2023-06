Meta lancia MusicGen: una IA che crea musica da indicazioni testuali

L'approccio di Meta alle intelligenze artificiale sembra essere stato molto cauto ed oculato, ma finalmente iniziano ad arrivare i primi esperimenti con l'IA anche dall'azienda che una volta era conosciuta semplicemente come Facebook. I ricercatori di Meta, infatti, hanno lanciato MusicGen, una intelligenza artificiale che è in grado di generare musica da semplici indicazioni testuali.

MusicGen è l'intelligenza artificiale di Meta per la creazione di musica

Presentato su Twitter dal ricercatore Felix Kreuk di Meta, MusicGen è un modello di generazione musicale semplice e controllabile. Inserendo un'indicazione testuale (che nel gergo oramai viene riconosciuta con il termine “prompt“) oppure una melodia, l'IA è in grado di generare a sua volta una canzone di 12 secondi.

Il sistema si basa sulla tecnologia EnCodec e Meta ha pubblica su GitHub il codice sorgente e la documentazione per ampliare la ricerca e l'uso che si può fare di questa nuova intelligenza artificiale. Per sfruttare MusicGen è necessario installarlo in locale, ma è possibile anche sfruttare una demo (piuttosto lenta) disponibile su Hugging Face.

