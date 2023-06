Infinix prepara il primo telefono con ChatGPT integrato

Difficilmente arriverà qua da noi, ma la nuova serie Infinix Note 30 rappresenta un cambiamento degno di nota nel panorama mobile, dato che si tratta del primo smartphone con assistente basato su ChatGPT. Oggi lo diamo per scontato, ma prima del 2011 avere un assistente personale sul proprio telefono era pressoché impossibile. Fu Apple a dare il via alle danze con Siri nel 2011 su iPhone 4s, a cui seguirono i vari Google Assistant, Samsung Bixby e Amazon Alexa (e i vari assistenti Xiaomi, OPPO e vivo in Cina). Ma con la nascita e il rapido boom del chatbot di OpenAI, viene da chiedersi quale sarà la prima compagnia a trarne vantaggio e creare un assistente basato su di esso.

Big news!

Infinix would be the first to integrate ChatGPT into their phones, the NOTE 30 series! While the OpenAI’s ChatGPT app has launched, embedding ChatGPT into a phone is groundbreaking. They combined ChatGPT with the voice assistant Folax, giving Siri a run for its money. pic.twitter.com/xr0Juh5kgN