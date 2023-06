Quest'anno la compagnia di Lei Jun ha deciso di lanciare una gamma completa di prodotti dedicati ai 100 anni di Disney, tutti caratterizzati da uno stile unico, confezioni pensate ad hoc ed altri dettagli che faranno la gioia degli appassionati. Tra le novità, anche un paio di auricolari true wireless: ecco dove comprare le Xiaomi Buds 3 Disney Edition, versione alternativa delle TWS del brand.

Xiaomi Buds 3 x Disney Edition: dove comprare la versione dedicata ai 100 anni della casa di Topolino

Oltre alle nuove TWS Xiaomi ha presentato anche CIVI 3 in versione Disney, così come un'edizione speciale dell'ultima Band 8. In tutti i casi si tratta di modelli a tema, dedicati al centesimo compleanno della casa di Topolino. Gli auricolari true wireless Xiaomi Buds 3 arrivano con una confezione speciale ed un look rinnovato da un'elegante colorazione rossa (e vari dettagli che richiamano Topolino).

Le TWS offrono la cancellazione attiva del rumore ANC da 40 dB, fino a 32 ore di riproduzione musicale (contando anche la custodia), certificazione IP55 e vestibilità in-ear. Per saperne di più potete anche date un'occhiata alla nostra recensione della versione standard. Se invece preferite passare subito al sodo, allora continuate a leggere per scoprire dove comprare le TWS Xiaomi Buds 3 x Disney Edition!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alle TWS Xiaomi Buds 3 x Disney Edition.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le