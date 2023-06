Android migliora anche su Windows 11: arriva la funzione più richiesta

Con l'arrivo di Windows 11, Microsoft ha integrato nel suo sistema operativo un emulatore che consente di utilizzare tutte le app Android. Questa funzione, chiamata Windows Subsystem for Android, guadagna con un nuovo aggiornamento la possibilità di accedere ai documenti personali direttamente sul PC per un'esperienza molto più veloce e consistente.

Android su Windows 11 guadagna la condivisione dei file: una delle funzioni più richieste

Una delle funzioni più richieste dagli utenti fin dal lancio del Windows Subsystem for Android era la possibilità di accedere con maggiore facilità ai file conservati direttamente sul sistema operativo di Microsoft, in modo da garantire continuità nell'utilizzo delle app Android. Con un nuovo aggiornamento, questa funzione è finalmente disponibile per gli utenti in Preview.

Grazie all'abilitazione della condivisione dei file, gli utenti di Windows 11 possono utilizzare le app Android per accedere facilmente ai documenti e le foto conservati nelle rispettive cartelle di sistema, rendendo molto più semplice il caricamento delle foto nelle app social oppure l'editing dei documenti.

La funzione del file sharing è disponibile da oggi per gli utenti nel canale Preview di Windows Insider, ma arriverà anche in versione stabile per tutti nel corso delle prossime settimane.

