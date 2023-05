Il Montana banna TikTok: è il primo stato occidentale ad averlo fatto

Il governatore del Montana Greg Gianforte ha firmato un disegno di legge per istituire il ban di TikTok ed impedirgli di operare nello stato statunitense. Il motivo è sempre il solito, cioè le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sulla raccolta di dati degli utenti da parte del governo cinese, coinvolgendo i 200.000 utenti TikTok e le 6.000 aziende che utilizzano la piattaforma di condivisione video nel Montana. Ma quali conseguenze avrebbe una decisione del genere? E quanto è plausibile che un divieto così ampio prenda effettivamente piede?

TikTok è stato bannato dallo stato americano del Montana: ecco cosa significa questa mossa

Non è la prima volta che parliamo del ban di TikTok, ma quello del Montana sarebbe a tutti gli effetti il primo blocco su ampia scala in occidente. Se si escludono nazioni come India, Pakistan e Afghanistan, finora il ban dell'app di ByteDance in Europa, Stati Uniti e Oceania è stato confinato ai soli dispositivi governativi, lasciando liberi gli utenti di continuare a utilizzarla. Ma secondo Greg Gianforte il rischio per la sicurezza dei dati degli utenti e per la disinformazione pro-Pechino sarebbe troppo alto, citando leggi quali 2014 Counter-Espionage Law e 2017 National Intelligence Law che obbligano le aziende cinesi a collaborare col governo, le stesse che hanno portato al ban di Huawei. Qualora entrasse in vigore, la legge del Montana vieterebbe il download di TikTok da qualsiasi piattaforma digitale, che siano Google Play Store, App Store o qualsiasi altra loro alternativa, pena una sanzione di 10.000 dollari per ogni giorno in cui il download fosse disponibile. Sarebbero quindi esclusi gli utenti dalla responsabilità, che potrebbero quindi continuare a utilizzare i file APK per installarla sui dispositivi Android, ma anche sui prossimi iPhone via sideloading, senza incorrere in problemi legali.

Sarà gennaio 2024 il momento in cui la legge dovrebbe entrare in vigore, ma i tribunali sono già pronti ad accogliere le parti: secondo gli esperti di cyber-sicurezza, sarà molto difficile far rispettare una legge del genere e incentivarne l'adozione, e gli stessi operatori telefonici americani come AT&T hanno sottolineato l'impraticabilità tecnica e legale della manovra. Anche un rappresentante di TechNet, gruppo commerciale che rappresenta Apple e Google, ha dichiarato che è praticamente impossibile vietare che TikTok venga reso disponibile nel Montana, visto che basta una VPN per aggirare la geolocalizzazione dell'IP. Non è mancata la risposta di TikTok, che ha dichiarato che una legge tale scavalcherebbe la politica estera degli USA e violerebbe il diritto del Primo Emendamento per la libertà di parola. Sono della stessa idea i 5 creatori di contenuti su TikTok che hanno fatto causa allo stato del Montana, secondo cui “il Montana vuole esercitare poteri che non ha su sicurezza nazionale e libertà di pensiero“.

