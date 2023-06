Xiaomi 13 Lite, OnePlus Nord 3 Lite 5G e altre occasioni in sconto su GShopper!

È arrivato il momento di mandare in pensione il vostro vecchio telefono e di passare ad un nuovo modello? Non sapete quale dispositivo scegliere, ma siete in cerca dell'occasione per risparmiare? Allora eccovi una serie di soluzioni targate GShopper: lo store ha lanciato alcune promozioni dedicate ai migliori smartphone del momento, per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Scegli il tuo smartphone su GShopper: Xiaomi, OnePlus, Redmi e Blackview in sconto

L'ultimo medio-gamma di OnePlus è il modello Nord CE 3 Lite, uno smartphone 5G dallo stile colorato e fresco, perfetto per gli amanti dei look estivi. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo da 6,72″ a 120 Hz, con lo Snapdragon 695 a muovere il tutto, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 67W e fotocamera da 108 MP.

Chi punta ad un budget phone può puntare a Redmi 10, uno dei “piccoli” di Xiaomi: schermo da 6,5″ a 90 Hz, fotocamera da 50 MP, tanta batteria, un SoC Helio G88 ad un prezzo decisamente accessibile.

Siete appassionati di Xiaomi ma avete anche a cuore il portafogli? Allora Xiaomi 13 Lite è la scelta adatta: un mid-range che punta al top con Snapdragon 7 Gen 1, display AMOLED da 6,55″ a 120 Hz, ricarica rapida da 67W ed una doppia fotocamera selfie da 32 + 8 MP.

Infine, altra scelta budget, Oscal C80: si tratta di un dispositivo economico targato Blackview, con un look stiloso e buone specifiche (6,5″, Unisoc T606, 50 MP, 5.180 mAh).

