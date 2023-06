Apple Reality Pro: le specifiche tecniche giustificano il prezzo esorbitante?

Manca poco meno di una settimana alla presentazione ufficiale di Apple Reality Pro, ma in queste ore sono emerse in rete le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del nuovo prodotto della compagnia statunitense. Una fonte autorevole, suggerisce la presenza di uno schermo Micro OLED, per una qualità davvero di prima classe.

Schermi Micro OLED in 4K (per occhio) per il nuovo Reality Pro di Apple

Il noto analista Ross Young in queste ore ha condiviso su Twitter alcune di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del primo casco per la realtà mista di Apple, che potrebbe sfruttare un doppio schermo di qualità premium con tecnologia Micro OLED (OLED su silicio). La grandezza sarebbe quantificabile in 1.41″ in diagonale, con una risoluzione 4K per occhio (quindi complessivamente 8K o più) con 4000 PPI. La luminosità massima, invece, potrebbe raggiungere i 5000 nits.

Per quanto riguarda il processore, dovrebbe essere il chip M2 di Apple alimentare Reality Pro, mentre come suggerito in precedenza il battery pack sarà esterno e collegato magneticamente per risparmiare spazio e peso del casco. Il prezzo, sarà particolarmente alto: si vocifera infatti che possa arrivare addirittura fino a 3000$.

I contenuti in lavorazione per Reality Pro sono davvero tanti, tra cui anche quelli dedicati al gaming: No Man's Sky, infatti, potrebbe essere il primo gioco ad arrivare sul casco per la realtà mista di Apple.

