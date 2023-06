ChatGPT si aggiorna: maggiore condivisione per l’IA di OpenAI

OpenAI continua a lavorare senza sosta su ChatGPT, introducendo a cadenza regolare nuove funzioni e modalità di utilizzo. Grazie ad un nuovo aggiornamento arrivato questa settimana, gli utenti potranno condividere con gli amici sul web le conversazioni avute con il chatbot dotato di intelligenza artificiale.

Da oggi è possibile condividere le conversazioni avute con ChatGPT

Con una nuova patch, OpenAI ha implementato una nuova funzione di condivisione per ChatGPT, che consentirà a tutti di mostrare le proprie conversazioni ad altri, che siano esse informative o particolarmente divertenti. La condivisione è estremamente diretta, basta cliccare la nuova icona presente su ogni conversazione per visualizzare l'anteprima del link.

Una volta che saremo pronti a condividere la conversazione basterà cliccare sul pulsante “Copy Link” ed inviare l'URL ottenuto ad amici e conoscenti. La funzione è attualmente in fase di rollout, quindi se non la visualizzate ancora potrebbe essere necessario un po' di tempo in più prima che sia attiva anche per voi.

ChatGPT, inoltre, è arrivato anche in Italia sottoforma di app mobile ufficiale. Attualmente l'app è disponibile solo per iOS, ma OpenAI ha promesso che la versione Android arriverà in tempi brevi.

