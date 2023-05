Redmi G27 e G27Q sono i nuovi monitor da gaming potenti ed economici

La costola di Xiaomi ha arricchito la sua gamma di monitor per videogiocatori con due soluzioni nuove di zecca, ancora una volta dei modelli dal prezzo accessibile (in patria) ed buone specifiche. Redmi Gaming Monitor G27 e G27Q sono stati lanciati tramite i canali del brand e promettono prestazioni di tutto rispetto, senza spendere una fortuna.

Redmi Gaming Monitor G27 e G27Q: tutto su caratteristiche, prezzo e disponibilità

I nuovi monitor di Redmi sono entrambi votati al gaming e lo si nota fin dalle prime caratteristiche. Il modello standard Redmi Gaming Monitor G27 è una soluzione dotata di un pannello IPS da 27″ con risoluzione Full HD, profondità colore a 8 bit, refresh rate da 165 Hz, tempo di risposta GTG di 1 ms, tecnologia AdaptiveSync, copertura del 99% della gamma sRGB e calibrazione ΔE<2.

Lo schermo supporta il montaggio a parete ed è dotato di un supporto che permette di regolarne l'inclinazione. Il prezzo del nuovo monitor è di circa 105€ al cambio attuale, ossia 799 CNY.

Oltre alla versione standard è presente anche una variante superiore, Redmi Gaming Monitor G27Q. Lo schermo adotta tutte le caratteristiche viste sopra ma aggiunge un pannello LCD con risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel) ed il supporto DisplayHDR 400. Il tutto si traduce in un'esperienza fluida e dettagliata, in modo da poter giocare a qualsiasi titolo in tutto comodità e alle massime performance (dal punto di vista visivo).

In questo caso il prezzo sale a 1.399 CNY, ovvero circa 184€ al cambio; nonostante il rincaro resta comunque una cifra super appetibile (peccato che sia valida solo per il mercato).

Quali sono i monitor da gaming di Redmi lanciati finora

Gaming Monitor 23.8: dotato di dimensioni modeste, in realtà offre un refresh rate elevato (a 240 Hz) e può ruotare a 90° per assumere un aspetto verticale;

Curved Monitor: si tratta di una soluzione da 30″ WFHD a 8 bit con refresh rate a 200 Hz ed un pannello curvo.

Gaming Monitor G24: ancora una volta un pannello da 23,8″ Full HD a 8 bit e 165 Hz ad un prezzo stracciato.

