Eufy Clean G40 Hybrid+ a soli 319€: il nuovo robot Anker con dock di svuotamento!

Anker ha lanciato un nuovo robot aspirapolvere, ancora una volta una soluzione potente ed accessibile, accompagnata da una sempre apprezzata base di auto-pulizia. Eufy Clean G40 Hybrid+ ha tutte le carte in regola per diventare l'alleato delle tue pulizie intelligenti grazie alla sua dock di svuotamento ed un prezzo decisamente allettante (in offerta lancio su Geekbuying).

Codice sconto Anker Eufy Clean G40 Hybrid+: risparmia sull'acquisto del nuovo robot con auto-pulizia

In termini di design ci troviamo alle prese con un robottino di stampo classico, reso più elegante dalla colorazione nera. Eufy Clean G40 Hybrid+ di Anker è un robot aspirapolvere con dock di svuotamento da 3,2 litri, sufficienti per circa 60 giorni. Oltre a spazzare, il dispositivo è dotato anche della funzione di lavapavimenti: è presente un mocio integrato ed un serbatoio per l'acqua.

Il robot ha una potenza di aspirazione di 2.500 PA; grazie allo spessore contenuto è in grado di raggiungere anche i punti più nascosti (sotto letti, divani e mobili).

Il nuovo robot aspirapolvere Anker Eufy Clean G40 Hybrid+ debutta su Geekbuying ad un prezzo conveniente: solo 319€ con codice sconto ed il vantaggio aggiuntivo della spedizione gratis dall'Europa.

