Recensione Hisense Hi Move HVC6464A: aspirapolvere ciclonico, lavapavimenti e in super sconto su Amazon

Chiunque legga le nostre recensioni saprà che ormai da tempo abbiamo iniziato a seguire Hisense, un brand che ci ha convinti soprattutto per la qualità ed il rapporto qualità prezzo delle sue smart tv. In pochi sanno però che la multinazionale con sede a Tsingtao non produce solo delle buone televisioni, ma ha da poco aperto ufficialmente in Italia anche una divisione destinata alla produzione e alla distribuzione di piccoli elettrodomestici.

Una business unit spinta anche dall'acquisizione di di Gorenje, brand con oltre 70 anni di esperienza conosciuto non solo per i classici grandi elettrodomestici tecnologicamente sofisticati, ma anche per i suoi prodotti da cucina di design: ed è forse proprio dall'unione dei due marchi che sono nati i nuovi aspirapolvere ciclonici Hisense Hi Move, una serie composta da quattro modelli che si distinguono per il design ricercato ed un elevato rapporto qualità prezzo.

Noi abbiamo avuto modo di provare per qualche tempo il modello top di gamma Hisense Hi Move HVC6464A, che con la sua portata di 16 litri/secondo, una rumorosità contenuta e la possibilità di trasformarsi in un lavapavimenti ha tutte le carte in regola per entrare a gamba tesa nel mercato ed infastidire tutti i suoi diretti competitor.

Recensione Hisense Hi Move HVC6464A: buona la prima?

Design e materiali

Tutta la nuota lineup di aspirapovere ciclonici del brand, si contraddistingue da un design ricercato e decisamente elegante. Ed è così anche per l'Hisense Hi Move HVC6464A, che è caratterizzato da una struttura visivamente leggera, realizzata in policarbonato di colore grigio fumo e da tutta una serie di dettagli verso i quali si vede bene che Hisense ha focalizzato parte delle sue energie.

Il corpo motore ha la classica impugnatura a pistola, con un grilletto facilmente raggiungibile con il quale si potrà accendere o spegnere l'aspirapolvere: il funzionamento è di tipo “on/off” e, in soldoni, non sarà necessario premere sempre il grilletto per far funzionare il dispositivo.

Nella parte posteriore c'è un display LED che integra un tasto touch con il quale si potranno gestire le diverse modalità di aspirazione. Sempre sullo schermo, poi, si potranno avere a disposizione tutta una serie di informazioni, come la carica residua, la modalità in uso e l'eventuale necessità di pulire il tubo di aspirazione o svuotare il contenitore dello sporco.

Ciò che proprio non mi ha fatto impazzire è la capienza del contenitore per lo sporco, che rimane nella media di mercato. Hisense Hi Move HVC6464A utilizza un serbatoio da 0,5 lt che, certo, risulta più che sufficiente anche per un ambiente relativamente grande, ma ormai nel mercato si trovano modelli più capienti, e mi sarebbe piaciuto vedere il brand fare uno sforzo in più soprattutto per la sua prima linea di aspirapolvere.

Va detto però, tutta la struttura dell'Hisense Hi Move HVC6464A è molto compatta e, soprattuto, l'aspirapolvere è molo leggero: in un segmento dove praticamente tutti i protagonisti hanno un peso di almeno 4/4.5 Kg, Hisense è riuscita a produrre un dispositivo che non supera i 3.5 Kg, fattore che unito ad un tubo d'aspirazione quasi “geniale”, rende il prodotto super maneggevole.

Ed il segreto di questa maneggevolezza è il tubo Flexi. In tutta sostanza si tratta di un tubo d'aspirazione che non solo può essere piegato a 90° gradi grazie ad un meccanismo a scatto, ma che integra un giunto di connessione alla spazzola motorizzata che ne permette praticamente qualsiasi tipo di inclinazione, anche laterale. E funziona.

Ciò che mi ha proprio deluso però, è la base di ricarica a parete: a prescindere che non sono un fan di questo tipo di soluzione, preferisco molto più le basi a piantana, ma in quella dell'Hisense Hi Move HVC6464A non è possibile ospitare tutti gli altri accessori dell'aspirapolvere.

Potenza d'aspirazione e lavaggio pavimenti

Ad animare l'Hisense Hi Move HVC6464A ci pensa un motore brushless da 400w, in grado di garantire una potenza di aspirazione di 23.000 Pa. Ora, sia chiaro, non stiamo parlando di una potenza d'aspirazione che fa gridare al miracolo, ma va detto che grazie alla spazzola motorizzata 2-in-1, si tratta comunque di un prodotto che nella sua fascia di prezo garantisce una pulizia di qualità: la spazzola è morbida ed è in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di pavimento, integra sei LED per illuminare le zone in cui si va a pulire ed è facilmente smontabile per il lavaggio.

Ad ogni modo, grazie a questo connubio, questo aspirapolvere ciclonico senza fili è riuscito a garantire nei nostri test una buona pulizia su praticamente tutte le superfici: non capiterà praticamente mai di dover passare per due volte su una zona per aspirare lo sporco, a meno che non si tratti di detriti di grandi dimensioni o di sporco super ostinato.

Le modalità di aspirazione sono tre e, purtroppo, l'Hisense Hi Move HVC6464A non è dotato di alcun sensore per il rilevamento automatico dello sporco. Ed è davvero un peccato, perché si tratta di una modalità che ormai troviamo in moltissimi modelli, anche più economici di questo Hisense, e che permette non solo di ottimizzare la pulizia delle superfici, ma soprattutto di migliorare il consumo energetico e, di conseguenza, l'autonomia della batteria.

Tutte le spazzole possono essere collegate direttamente al motore oltre che al tubo di aspirazione e fanno il loro dovere senza problemi di sorta. C'è anche una spazzola motorizzata più piccola, utilissima per pulire divani e materassi, che ha un ottimo grip sulle superfici in tessuto ed è come se simulasse l'effetto “battitura” per ottimizzare la pulizia.

Inoltre, alla spazzola motorizzata più grande è possibile connettere un ulteriore accessorio (che esce sempre in confezione, che arricchirà l'Hisense Hi Move HVC6464A della funzione lavapavimenti.

Il concetto è praticamente identico a quello che troviamo nei robot automatici: nell'adattatore si dovrà inserire dell'acqua, che poi sarà distribuita sul pavimento tramite un panno in microfibra.

Vien da se quindi che, anche in questo caso, più che una vera e propria funzione di pulizia, quella dell'Hisense Hi Move HVC6464A 1 è una modalità con la quale si potrà lucidare il pavimento ed eliminare gli ultimi residui di polvere rimanenti. Insomma, per eliminare le macchie più ostinate bisognerà passarci qualche volta in più, ma alla fine il risultato si riesce sempre ad ottenere.

Autonomia della batteria

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, la batteria dell'Hisense Hi Move HVC6464A dovrebbe essere in grado di garantire fino a 60 minuti di autonomia. Prestazioni che, tutto sommato, abbiamo riscontrato nei nostri test ma (ovviamente) utilizzando l'aspirapolvere con la modalità di aspirazione meno potente. Qualora si spingesse il motore al massimo infatti, il battery drain sarebbe molto più marcato.

Insomma, tutto sommato l'Hisense Hi Move HVC6464A è un aspirapolvere in grado di garantire un'autonomia che di certo non sarà un problema neppure negli ambienti più grandi, la cosa buona è che la batteria è estraibile ed è possibile caricarla anche indipendentemente dall'aspirapolvere.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Hisense Hi Move HVC6464A è di 329,00 euro ma, tramite il box in basso, è possibile acquistarlo con il 24% di sconto su Amazon, a 249,00 euro. Ora, sarò sincero, se non fosse stato in sconto non credo che mi sarei sentito di consigliarne l'acquisto, perché a più di 300 euro si trovano modelli dotati di motori più potenti, ma il prezzo scontato è quello giusto.

Certo, non è un prodotto perfetto, ma ha comunque una buona potenza d'aspirazione, è ricco di accessori in confezione, la struttura è solida ed il tubo flessibile cambia le regole del gioco in quanto a maneggevolezza. Peccato solo per il dock di ricarica, sul quale quelli di Hisense avrebbero dovuto prestare più cura.



