vivo Y36 certificato da Google: cosa aspettarsi dal prossimo mid-range

Un nuovo medio gamma targato vivo è stato protagonista delle prime certificazioni. Si tratta del prossimo smartphone vivo Y36 4G, dispositivo in dirittura d'arrivo in versione Global che potrebbe trovare spazio anche in Italia: ecco i primi dettagli su design e specifiche, secondo Google Play Console.

vivo Y36 4G tra immagini e specifiche: ecco i primi dettagli

Y35 4G

Il dispositivo è spuntato nel database di Google con la sigla V2247; oltre a questa è presente anche il nome commerciale vivo Y36 (in versione 4G), che ne svela definitivamente l'identità. La pagina presente su Play Console svela alcuni dettagli sulle specifiche e il design frontale, ma la back cover non è stata ancora mostrata.

Il nuovo medio gamma presenta un ampio schermo con notch a goccia (similmente al predecessore Y35 4G), un pannello con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel) e 440 PPI. Non sono presenti le dimensioni ma probabilmente si tratterà di una soluzione da 6,8″.

Y36 4G

vivo Y36 4G è equipaggiato con un chipset Snapdragon 680 (ocra-core fino a 2,4 GHz), ovvero lo stesso presente a bordo di Y35. Si legge di 4 GB di RAM ed è probabile che ci siano altri tagli; lato storage dovremmo avere 64/128 GB. Il software è basato su Android 13, sotto forma di FuntouchOS 13 (Global) oppure OriginOS (Cina).

Y36 4G

Il resto delle specifiche comprende, secondo i vari leak, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 44W ed una fotocamera con sensore principale da 50 MP.

Ovviamente è ancora presto per parlare di uscita e prezzo; comunque il precedente Y35 è arrivato alle nostre latitudini (a 279€) quindi è probabile che anche il prossimo vivo Y36 4G sarà lanciato in Italia.

