Google trasforma gli smartphone Pixel in dashcam per la sicurezza personale

Google sta per lanciare il nuovo aggiornamento per la sicurezza personale sugli smartphone Pixel, con la possibilità di sostituire le (spesso costose) dashcam per automobili con il proprio telefono. La funzione sarà abilitata prima sugli smartphone prodotti direttamente dall'azienda di Mountain View e probabilmente solo in seguito su tutti i telefono dotati di Android 13 o superiore.

L'app Personal Safety trapela in rete: gli smartphone Pixel diventano Dashcam

Gli esperti di 9to5Google hanno avuto modo di mettere le mani su una versione dogfood dell'app Personal Safety, pubblicata probabilmente per errore da Google sul Play Store. Le versioni dogfood sono paragonabili alle versione alpha e beta, con lo scopo di testare le nuove funzionalità in arrivo in un app o in un sistema operativo. Analizzando l'APK, sono emerse numerose curiosità in arrivo per gli smartphone Pixel.

I telefoni di Google potranno essere utilizzati come dashcam, ovvero come telecamere di sicurezza per la propria auto. Questi dispositivi spesso si montano in prossimità dello specchietto retrovisore per assicurarsi di avere una panoramica completa della visuale della macchina, in modo da riprendere eventuali incidenti o sinistri.

Gli smartphone Pixel quindi potranno registrare audio e video durante la guida in modo automatico, in modo da riprendere qualsivoglia situazione di pericolo ed avere una testimonianza importante in caso di incidente. Al momento non sappiamo quando la nuova app Personal Safety sarà disponibile per tutti, ma è possibile che faccia parte del prossimo Pixel Feature Drop in arrivo a giugno.

